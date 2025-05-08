雞蛋糕版蛋黃酥！光吃蛋黃酥還不夠 台中不二糕餅ｘ魚刺人 期間限定「蛋黃酥雞蛋糕、檸月酥雞蛋糕」聯名開賣
蛋黃酥雞蛋糕！台中蛋黃酥名店「不二糕餅」創新攜手超人氣雞蛋糕，合作推出最新「蛋黃酥雞蛋糕」和「檸月酥雞蛋糕」，翻轉古早味刺激你的味蕾，期間限定開賣，想嘗鮮要快！
台中名品蛋黃酥「不二糕餅」跨域聯名「魚刺人雞蛋糕」，打造「蛋黃酥雞蛋糕」及「檸月酥雞蛋糕」2款新品，熱騰騰「蛋黃酥雞蛋糕」能吃到經典鹹蛋黃與細膩紅豆沙，搭配魚刺人特製卡士達內餡，鹹甜滋味還會流沙超邪惡；而「檸月酥雞蛋糕」則走清新優雅路線，撲鼻的檸檬清香與爆漿內餡的神組合，正適合夏日來上一口。
這2款新品雞蛋糕即日起至5/25於全台魚刺人雞蛋糕門市販售，不論是喜愛噴香雞蛋糕還是古早味糕點的朋友都值得打卡一波。
魚刺人ｘ台中不二糕餅
期間限定：即日起～2025/5/25
活動門市：全台魚刺人雞蛋糕門市
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