「板橋布丁仙人」現身東區！獨家新品「神級布丁+生乳蛋糕捲」要朝聖 加映「人氣抹茶霜淇淋」買1送1

板橋布丁仙人在東區！繼中山商圈快閃後，布丁名店「Mr.Moan 莫恩先生」快閃SOGO復興館，更推出獨家新品「開心果的神諭」，能一次吃到布丁+生乳蛋糕捲，令甜點控直呼「太犯規了」。

圖／SOGO百貨粉專

圖／SOGO百貨粉專

有板橋布丁仙人稱號的「Mr.Moan 莫恩先生」即日起至5/11快閃SOGO復興館B2，並推出獨家神級新品「開心果的神諭」以芝麻生乳蛋糕捲為底，搭配招牌布丁與奶油內餡、開心果碎，再以乾冰打造驚豔、浮誇的視覺感受，開動前手機先吃。此外，還有同樣是生乳蛋糕捲與布丁組合的「焦糖爆擊」，多了手工碰糖碎片，口感層次更豐富。

開心果的神諭，售價350元。圖／SOGO百貨粉專

焦糖爆擊，售價280元。圖／SOGO百貨粉專

除了名品布丁外，即日起至5/11，SOGO復興館B1美食街還有「茶茶小王子」進駐，大方祭出買一送一優惠，不僅有「極•宇治焙茶飲品」買1送1，還有買「抹茶生巧霜淇淋」送「焙茶霜淇淋」的活動，2支只要150元，母親節就帶媽媽到SOGO復興館呷甜甜。

圖／SOGO百貨粉專

圖／SOGO百貨官網

Mr.Moan 莫恩先生 快閃資訊

快閃期間：即日起～2025/5/11

快閃地點：SOGO復興館B2星巴克旁（台北市大安區忠孝東路三段300號）

茶茶小王子 優惠資訊

活動期間：即日起～2025/5/11

活動地點：SOGO復興館B1美食街

優惠內容：「極•宇治焙茶飲品」同品項買1送1；買「抹茶生巧霜淇淋」送「焙茶霜淇淋」

注意事項：飲品限相同品項、口味、容量；贈送霜淇淋需現場領取，不可更換口味，每人每次限購1組，數量有限、售完為止