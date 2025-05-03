6大「手搖飲新品」涼爽開喝！ 「可不可」大人系咖啡 「星巴克.大苑子」鮮果飲，這家「優格」竟還能助好眠

5月夏意漸濃，各大手搖飲品牌紛紛推出令人期待的初夏新品，從花果清香到大人系咖啡，再到限時回歸的經典飲品，每一杯都藏著讓人著迷的風味驚喜。這次一次幫你整理6家熱門品牌的春夏新作與優惠活動，不管你是奶控、水果控還是咖啡控，這份手搖懶人包都幫你準備好了！

●星巴克｜荔枝×桂花×茶 初夏的香氣組合

圖／星巴克提供

星巴克5/2全新登場兩款荔枝風味飲品，以花果香氣為主調，呼應母親節的溫柔氛圍。「荔枝桂花風味青茶」選用烏龍青茶作為基底，搭配荔枝果肉與桂花香氣，口感清新又有層次感；而「荔枝桂花風味冷萃咖啡」則將冷萃咖啡與荔枝果香融合，佐以一點檸檬汁點綴，果酸與咖啡香交織，為炎熱日子注入一抹果香提神的新選擇。

●可不可｜咖啡香升級 冰淇淋紅茶也回歸

圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶自5/7起推出4款全新咖啡系列飲品，將鮮奶與茶香結合咖啡風味，打造大人系新選擇。「熟成榛果歐蕾」香氣濃郁滑順，榛果與奶香交織出甜中帶焦的層次感；而「鴛鴦歐蕾」則以咖啡糖香平衡奶茶濃度，香醇又不膩口。加入新配料「墨玉」（咖啡凍）的「墨玉鴛鴦歐蕾」滑嫩有感，咬感升級，咖啡控必試！還有融合咖啡冰淇淋與蜜桃紅茶的「珈琲雪藏胭脂」，入口如甜點般療癒，推薦微糖少冰最剛好。活動期間還有免費加料與限量小禮，記得把握！

●龜記｜巨峰葡薈青回歸 限量清爽必喝

圖／龜記提供

夏季限定「巨峰葡薈青」再度登場！龜記以四季春茶為基底，加入濃郁香甜的巨峰葡萄汁與脆嫩蘆薈，三重風味交融，喝得到果香與茶韻的完美平衡。蘆薈顆粒提升口感層次，每一口都清爽消暑，讓人一喝上癮。今年只推出一次，錯過就得再等一年，限量開賣中！

●大苑子｜芒果季搶先開喝 夏日的第一杯冰沙

圖／大苑子提供

大苑子5/5正式開啟芒果季，芒果控的年度盛事來啦！經典「愛文芒果冰沙」使用新鮮愛文芒果製成，果香濃郁、冰沙綿密，是夏天消暑首選；而「愛文翡翠」則用翡翠綠茶搭配芒果果泥，酸甜爽口。北中南11間門市已搶鮮上市，5月中旬預計全面開喝，限量供應，錯過要等明年！

搶鮮開賣門市有北區：市府夢想店、基隆義二店、永和樂華店、桃園中正店、新竹民生店，中區：逢甲福星店、台中昌平店、西螺店，南區：嘉義站前店、台南青年店、高雄自強店，預計在5月中旬就能與全台見面。

●COMEBUY｜經典「海神」變「嗨神」 20週年新名登場

圖／COMEBUY提供

COMEBUY人氣飲品「海神」正式改名為「嗨神」，為歡慶上市20週年推出限時優惠活動。「嗨神」系列選用日式煎茶為基底，加入特殊焙火技術與蜂蜜香氣，每口帶有微微果香與清爽茶韻。5/1起於全門市展開「嗨神生日杯」活動，五月壽星或為壽星慶生者，凡購買4杯可享買四送一，再送限定貼紙組，還有momo購物網專屬75折票券限量開賣，想喝要快搶！

●發發優格｜晚安優格上市 送你一杯純茶的溫柔

圖／發發提供

發發優格全新「晚安優格」已於全台直營門市開賣，以高品質鮮乳經長時間發酵，質地綿密滑順，特別添加芝麻素與GABA，幫助入睡、放鬆身心，更融合7種活性乳酸菌，守護腸道健康。即日起至6/30購買晚安優格，即贈招牌純茶1杯，補身又暖心，是送自己好眠的最佳選擇。