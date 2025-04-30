買爆20元蛋塔！連鎖烘焙名店「鮮奶蛋塔買4送4」限時3天 還有「大杯飲品買1送1」任你選
20元噴香蛋塔！連鎖烘焙名店「Semeur聖娜」迎接五一勞動節，推出限時3天「蛋塔買4送4」及「飲品買1送1」回饋活動，折扣後平均每個蛋塔約僅20元，超值銅板價必搶。
「Semeur聖娜」也來迎五一！即日起至5/2，「Semeur聖娜」一連3天推出「鮮奶芙蓉蛋塔」買4送4、「大杯現煮飲品」買一送一。以「鮮奶芙蓉蛋塔」為例，8個鮮奶蛋塔優惠後只要156元（原價312元），平均一個約只需20元，蛋塔控絕對要把握這難得的機會。
值得注意的是，飲品優惠部分限同品項、同冰熱；活動為Semeur聖娜直營店限定，超商複合店及外送平台不適用；優惠商品數量有限，每日售完為止。
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