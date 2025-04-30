雷神巧克力變了！與爆紅蛋塔名店強強聯手 打造「2款雷神巧克力蛋塔」 5月起限量開賣
爆紅蛋塔再出招！千層蛋塔名店「COMEME」攜手曾風靡全台的「雷神巧克力」，推出聯名新口味，強強聯手已引發網友期待表示「這個聯名超強」、「看起來超級厲害」。
千層蛋塔專賣「COMEME」時常推出新口味，5月最新攜手「雷神巧克力」推出「雷神巧克力可頌蛋塔」和「千層雷神巧克力蛋塔」等2款新品，預計於5/1起於全台門店販售，每日數量有限、售完為止。
可可餅乾與香甜雷神巧克力醬的組合，搭配品牌經典蛋塔餡，好吃到讓人一吃停不下來，不論是巧克力控還是蛋塔控都能滿足，愛呷甜必買。
COMEME x 雷神巧克力 新品資訊
開賣日：2025/5/1起
售價：雷神巧克力可頌蛋塔 70元、千層雷神巧克力蛋塔 90元
販售門市：全台COMEME門市
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