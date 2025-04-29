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一生必吃一次！台南超夯「古早味蛋糕」快閃首站來了 眾人強推「必買2口味」 快閃優惠價再加碼打95折

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／蔚旭 Wesh粉專及官網
圖／蔚旭 Wesh粉專及官網

質感古早味蛋糕快閃百貨！台南善化超夯「古早味蛋糕」啟動百貨快閃計畫，首站進駐台南西門新天地，不僅帶來多種口味的古早味蛋糕，還有2款母親節限定蛋糕，免預訂直接現貨帶回家。

圖／蔚旭 Wesh粉專
圖／蔚旭 Wesh粉專

台南善化古早味蛋糕專賣「⁡蔚旭 Wesh」以傳統好滋味與現代簡約包裝累積許多忠實顧客，今年更全新啟動百貨快閃計畫。第一站從台南西門新天地出發，開啟快閃至5/15，後續還會去到新竹、台北等地。「⁡蔚旭 Wesh」主打一生中至少要吃一次的古早味蛋糕，巧克力和烤布蕾口味特別被激推，網友們表示「超級好吃」、「吃過一次就愛上」。

圖／蔚旭 Wesh粉專
圖／蔚旭 Wesh粉專

圖／新光三越 台南西門店粉專
圖／新光三越 台南西門店粉專

不光是能在現場買到多種口味古早味蛋糕，價格方面還有快閃限定優惠，像是多款原價300元的古早味蛋糕在快閃現場購買只要240元，還有「芝士雲朵戚風、檸檬塔心巴斯克」2款母親節蛋糕，快閃價更是現省100元。此外，「⁡蔚旭 Wesh」還加碼出示粉專貼文再打95折優惠，能夠享優惠吃甜甜。

檸檬塔心巴斯克、芝士雲朵戚風。圖／蔚旭 Wesh粉專
檸檬塔心巴斯克、芝士雲朵戚風。圖／蔚旭 Wesh粉專

圖／新光三越 台南西門店粉專
圖／新光三越 台南西門店粉專

圖／新光三越 台南西門店粉專
圖／新光三越 台南西門店粉專

⁡蔚旭 Wesh 快閃店

快閃期間：即日起～2025/5/15

地點：新光三越台南西門新天地B2F（手扶梯旁）

營業時間：11:00-22:00

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古早味 台南美食 巧克力 快閃店 新光三越 母親節 蛋糕

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