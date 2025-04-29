一生必吃一次！台南超夯「古早味蛋糕」快閃首站來了 眾人強推「必買2口味」 快閃優惠價再加碼打95折

台中人氣手搖飲品牌喫茶小舖帶你回到復古的八零年代！即日起，全台各喫茶小舖門市開賣全新台味芭樂系列飲品，包括「芭樂青」、「芭樂青梅」和「芭樂青檸」，讓你品味經典的台灣味道，還與台中超夯人像寫真品牌「春山

2025-04-26 16:02