快訊

巨大蘑菇雲衝天！伊朗南部港口爆炸「建築也遭毀」 逾500人受傷

1日限定200杯免費送！ 台中人氣手搖飲「喫茶小舖」北上快閃 3款芭樂系列飲品強勢登場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／喫茶小舖提供
圖／喫茶小舖提供

台中人氣手搖飲品牌喫茶小舖帶你回到復古的八零年代！即日起，全台各喫茶小舖門市開賣全新台味芭樂系列飲品，包括「芭樂青」、「芭樂青梅」和「芭樂青檸」，讓你品味經典的台灣味道，還與台中超夯人像寫真品牌「春山相館」合作推出限定優惠活動！

喫茶小舖以濃郁的芭樂搭配清香的文山青茶為基底，打造芭樂系列飲品包括「芭樂青」、「芭樂青梅」和「芭樂青檸」，，清甜爽口適合春天享用。

圖／喫茶小舖提供
圖／喫茶小舖提供

即日起至5月31日的每週六日，喫茶小舖將於春山相館勤美門市限量販售芭樂系列飲品，讓大家在市民廣場野餐時可以做搭配飲用；至6月30日前，於喫茶小舖指定門市(一中育才店、民權店、太平勤益店、中華店、彰師大店、水湳一店)購買芭樂系列飲品，即贈春山相館復古寫真價值500元優惠券。

圖／喫茶小舖提供
圖／喫茶小舖提供

最後，為期限定於5月24日喫茶小舖將於春山相館台北中山門市限時快閃，免費送出「200杯芭樂青」，絕對是台北朋友們的必去、無法錯過美味盛宴！

圖／喫茶小舖提供
圖／喫茶小舖提供

編輯推薦

中山站 喫茶小舖 復古 快閃店

相關新聞

1日限定200杯免費送！ 台中人氣手搖飲「喫茶小舖」北上快閃 3款芭樂系列飲品強勢登場

台中人氣手搖飲品牌喫茶小舖帶你回到復古的八零年代！即日起，全台各喫茶小舖門市開賣全新台味芭樂系列飲品，包括「芭樂青」、「芭樂青梅」和「芭樂青檸」，讓你品味經典的台灣味道，還與台中超夯人像寫真品牌「春山

全家5月霜淇淋搶先曝光！攜手bbq.CHICKEN推「蜜柚橘霜淇淋」口味引熱議

全家的霜淇淋已經做出好口碑了！日前全家5月霜淇淋新口味搶先曝光，這次預計攜手bb.q CHICKEN聯名推出「蜂蜜柚橘霜淇淋」，光是品名就讓人好期待，期待沁涼一下。

男神山下智久也跟風朝聖！東京甜甜圈夯牌「I'm donut?」確定登台　全台首家門市位置曝光

東京超夯甜甜圈「I'm donut?」即將登台！堅持每日手作，主打的「生甜甜圈」風靡日本，更是出名到讓山下智久要慕名朝聖，現在傳出登台消息，引發不少甜點控期待。

晶華Ｘ韓國草莓蛋糕霸主！新品「莓果爆漿巴斯克」快閃

年初快閃台北晶華、造成轟動的韓國裸感草莓蛋糕始祖「KITCHEN205」甜蜜回歸。帥氣的歐爸主廚帶來首爾店內的全新品項—...

鮮奶油蛋糕買1送1！「橘村屋」豁出去了 新店開幕「6吋蛋糕買1送1」不限量還能跨店換 跟飢餓行銷說掰掰

六吋鮮奶油蛋糕買一送一！人氣連鎖蛋糕店「橘村屋蛋糕」開新店祭出最狂「6吋蛋糕買一送一」，更霸氣不限購買數量，跟飢餓行銷說掰掰！每個人都買得到。

要接台灣手搖代言了？SJ東海手上「這杯」這樣點　業者解答掀粉絲熱議

來台次數像走灶咖的韓國天團SUPER JUNIOR成員東海，今(21)日在個人IG發文，他手中拿著台人都不陌生的手搖飲，引發台灣粉絲熱議，業者也出面解答東海同款飲品要怎麼點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。