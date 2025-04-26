1日限定200杯免費送！ 台中人氣手搖飲「喫茶小舖」北上快閃 3款芭樂系列飲品強勢登場
台中人氣手搖飲品牌喫茶小舖帶你回到復古的八零年代！即日起，全台各喫茶小舖門市開賣全新台味芭樂系列飲品，包括「芭樂青」、「芭樂青梅」和「芭樂青檸」，讓你品味經典的台灣味道，還與台中超夯人像寫真品牌「春山相館」合作推出限定優惠活動！
喫茶小舖以濃郁的芭樂搭配清香的文山青茶為基底，打造芭樂系列飲品包括「芭樂青」、「芭樂青梅」和「芭樂青檸」，，清甜爽口適合春天享用。
即日起至5月31日的每週六日，喫茶小舖將於春山相館勤美門市限量販售芭樂系列飲品，讓大家在市民廣場野餐時可以做搭配飲用；至6月30日前，於喫茶小舖指定門市(一中育才店、民權店、太平勤益店、中華店、彰師大店、水湳一店)購買芭樂系列飲品，即贈春山相館復古寫真價值500元優惠券。
最後，為期限定於5月24日喫茶小舖將於春山相館台北中山門市限時快閃，免費送出「200杯芭樂青」，絕對是台北朋友們的必去、無法錯過美味盛宴！
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