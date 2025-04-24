全家5月霜淇淋搶先曝光！攜手bbq.CHICKEN推「蜜柚橘霜淇淋」口味引熱議

全家的霜淇淋已經做出好口碑了！日前全家5月霜淇淋新口味搶先曝光，這次預計攜手bb.q CHICKEN聯名推出「蜂蜜柚橘霜淇淋」，光是品名就讓人好期待，期待沁涼一下。

圖／全家FamilyMart提供

「蜂蜜柚橘霜淇淋」以清新的柚子香氣為基底，揉合橘子的微酸甜滋味，層次豐富，再佐以蜂蜜的圓潤甜香，入口時先是果香四溢，隨後甜中帶酸的滋味在舌尖綻放，清爽不膩，帶來沁涼夏日感受。每月的全家霜淇淋都是美食圈大事，這次水果系新品一曝光，不少人直呼：「這種天氣超想來一支！」、「終於有清爽又不失香甜的口味了！」

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