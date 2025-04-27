大杯珍奶33元！CoCo「國際珍奶日」優惠來了 連續3天「兩大杯66元」 還有「粉角奶茶」買1送1

大杯珍奶只要33元！4/30「國際珍奶日」，CoCo都可特別推出連續3天「珍珠奶茶兩杯66元」優惠，不論是線上還是臨櫃點單都適用，實現珍奶自由不會大傷荷包！

圖／CoCo都可提供

即將迎來「國際珍奶日」，CoCo都可於4/28至4/30祭出珍奶優惠，活動期間購買「大杯珍珠奶茶」即享兩杯66元，平均一杯不到35元超划算。此外，CoCo都可還攜手外送平台Uber Eats推出限定優惠，即日起至5/13，「粉角奶茶(L)」買一送一；另有「珍珠奶茶(L)、葡萄柚果粒茶(L)」兩杯99元優惠至5/20。

值得注意的是，Uber eats買一送一優惠飲品之甜度和溫度需相同；兩杯99元則可選擇不同甜度及溫度；限外送服務，外帶自取不適用，數量有限、售完為止。