快訊

台股大漲外資買超263.7億 這檔ETF最多…台積電也獲買超

接連3起墜樓疑壓力大 板橋某國中校長自揭下學期「先畢業」

逾600陸人非法來台打工！女牙醫院長涉嫌代辦 遭北檢搜索約談

聽新聞
0:00 / 0:00

男神山下智久也跟風朝聖！東京甜甜圈夯牌「I'm donut?」確定登台　全台首家門市位置曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／I'm donut? IG
圖／I'm donut? IG

東京超夯甜甜圈「I'm donut?」即將登台！堅持每日手作，主打的「生甜甜圈」風靡日本，更是出名到讓山下智久要慕名朝聖，現在傳出登台消息，引發不少甜點控期待。

圖／I'm donut? IG
圖／I'm donut? IG

東京知名甜甜圈品牌「I'm donut?」以「生甜甜圈」獨有口感與簡約時尚的品牌形象在甜甜圈界闖出名號，並擁有多種口味選擇，經典卡士達、巧克力到爆紅開心果統統吃得到，價格約在200至500日圓不等。「I'm donut?」於2022年開幕即掀風潮，迅速在東京、福岡等地開設新據點，躋身成為熱門打卡美食，人氣男星山下智久也曾在IG曬照分享。

圖／I'm donut? IG
圖／I'm donut? IG

而富錦樹集團創辦人吳羽傑也在IG證實，即將代理日本「I'm donut?」進軍台灣；而自104人力銀行徵才訊息顯示，全台第一間門市將插旗台北市大安區，落腳敦化南路上。

圖／I'm donut? IG
圖／I'm donut? IG

圖／I'm donut? IG
圖／I'm donut? IG

編輯推薦

IG 日本美食 明星同款 東京 甜甜圈

相關新聞

男神山下智久也跟風朝聖！東京甜甜圈夯牌「I'm donut?」確定登台　全台首家門市位置曝光

東京超夯甜甜圈「I'm donut?」即將登台！堅持每日手作，主打的「生甜甜圈」風靡日本，更是出名到讓山下智久要慕名朝聖，現在傳出登台消息，引發不少甜點控期待。

晶華Ｘ韓國草莓蛋糕霸主！新品「莓果爆漿巴斯克」快閃

年初快閃台北晶華、造成轟動的韓國裸感草莓蛋糕始祖「KITCHEN205」甜蜜回歸。帥氣的歐爸主廚帶來首爾店內的全新品項—...

鮮奶油蛋糕買1送1！「橘村屋」豁出去了 新店開幕「6吋蛋糕買1送1」不限量還能跨店換 跟飢餓行銷說掰掰

六吋鮮奶油蛋糕買一送一！人氣連鎖蛋糕店「橘村屋蛋糕」開新店祭出最狂「6吋蛋糕買一送一」，更霸氣不限購買數量，跟飢餓行銷說掰掰！每個人都買得到。

要接台灣手搖代言了？SJ東海手上「這杯」這樣點　業者解答掀粉絲熱議

來台次數像走灶咖的韓國天團SUPER JUNIOR成員東海，今(21)日在個人IG發文，他手中拿著台人都不陌生的手搖飲，引發台灣粉絲熱議，業者也出面解答東海同款飲品要怎麼點。

全家茶飲改名「Let’s Tea」推無糖新品 7-ELEVEN新茶飲可客製加奶蓋、珍珠

近期氣溫攀升，飲品市場迎來夏季銷售高峰，全家、7-ELEVEN都推出新茶飲升級現萃即飲體驗，搶攻夏季手搖飲商機。

香芋控暴動！伴手禮夯店「芋頭台式馬卡龍」強勢開賣 顏值與口味兼具 吃得到「經典古早味+芋頭顆粒」好涮嘴

香芋控暴動！台式馬卡龍也有芋頭口味了，人氣手感烘焙「小熊菓子」招牌夯品推出「芋見泥」新口味，吸引許多部落客開箱打卡，吃得到芋頭顆粒與撲鼻芋香，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。