男神山下智久也跟風朝聖！東京甜甜圈夯牌「I'm donut?」確定登台　全台首家門市位置曝光

來台次數像走灶咖的韓國天團SUPER JUNIOR成員東海，今(21)日在個人IG發文，他手中拿著台人都不陌生的手搖飲，引發台灣粉絲熱議，業者也出面解答東海同款飲品要怎麼點。

2025-04-21 15:03