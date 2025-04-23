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男神山下智久也跟風朝聖！東京甜甜圈夯牌「I'm donut?」確定登台 全台首家門市位置曝光
東京超夯甜甜圈「I'm donut?」即將登台！堅持每日手作，主打的「生甜甜圈」風靡日本，更是出名到讓山下智久要慕名朝聖，現在傳出登台消息，引發不少甜點控期待。
東京知名甜甜圈品牌「I'm donut?」以「生甜甜圈」獨有口感與簡約時尚的品牌形象在甜甜圈界闖出名號，並擁有多種口味選擇，經典卡士達、巧克力到爆紅開心果統統吃得到，價格約在200至500日圓不等。「I'm donut?」於2022年開幕即掀風潮，迅速在東京、福岡等地開設新據點，躋身成為熱門打卡美食，人氣男星山下智久也曾在IG曬照分享。
而富錦樹集團創辦人吳羽傑也在IG證實，即將代理日本「I'm donut?」進軍台灣；而自104人力銀行徵才訊息顯示，全台第一間門市將插旗台北市大安區，落腳敦化南路上。
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