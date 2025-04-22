快訊

鍾文智潛逃恐有親友接應 北檢搜索拘提胞妹、姪女等4人訊問中

「開除鮑爾」交易升溫！美國資產遭拋售 恐引爆猛烈賣壓

國防院調查認定性騷記2大過撤職 李文忠搬出73退將背書連署

鮮奶油蛋糕買1送1！「橘村屋」豁出去了 新店開幕「6吋蛋糕買1送1」不限量還能跨店換 跟飢餓行銷說掰掰

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／橘村屋蛋糕提供
圖／橘村屋蛋糕提供

六吋鮮奶油蛋糕買一送一！人氣連鎖蛋糕店「橘村屋蛋糕」開新店祭出最狂「6吋蛋糕買一送一」，更霸氣不限購買數量，跟飢餓行銷說掰掰！每個人都買得到。

圖／橘村屋蛋糕提供
圖／橘村屋蛋糕提供

自板橋起家的高人氣「橘村屋蛋糕」在雙北、桃園設有多家分店，最新插旗北投石牌並推出買一送一開幕優惠，5/1至5/3一連三天，只要到石牌店購買任一6吋鮮奶油蛋糕，即贈一張蛋糕兌換券，折扣下來每個6吋蛋糕只要345元（原價每個690元）。凡在兌換期限內，可至北北桃13間直營門市跨店兌換，超級貼心，不用擔心一次吃不完。

圖／橘村屋蛋糕提供
圖／橘村屋蛋糕提供

更霸氣的是，橘村屋不玩飢餓行銷，活動三日每人不限購買數量，買幾顆送幾顆，邀請大家共襄盛舉。橘村屋鮮奶油蛋糕清爽不膩，以日本北海道奶霜搭配綿軟香草蛋糕體，經典不敗很耐吃。

而蛋糕兌換券期限為2025/5/12至2026/4/30，超長的兌換期也十分友好，直接擁有一個免費的生日蛋糕，但2025/8/7、/8/8父親節期間不可兌換，要注意囉。

水蜜桃鮮奶油蛋糕。圖／橘村屋蛋糕提供
水蜜桃鮮奶油蛋糕。圖／橘村屋蛋糕提供

橘村屋 石牌店

開幕日：2025/5/1

地址：台北市北投區石牌路二段42號

編輯推薦

北投 北海道 奶霜 蛋糕 買一送一

相關新聞

晶華Ｘ韓國草莓蛋糕霸主！新品「莓果爆漿巴斯克」快閃

年初快閃台北晶華、造成轟動的韓國裸感草莓蛋糕始祖「KITCHEN205」甜蜜回歸。帥氣的歐爸主廚帶來首爾店內的全新品項—...

鮮奶油蛋糕買1送1！「橘村屋」豁出去了 新店開幕「6吋蛋糕買1送1」不限量還能跨店換 跟飢餓行銷說掰掰

六吋鮮奶油蛋糕買一送一！人氣連鎖蛋糕店「橘村屋蛋糕」開新店祭出最狂「6吋蛋糕買一送一」，更霸氣不限購買數量，跟飢餓行銷說掰掰！每個人都買得到。

要接台灣手搖代言了？SJ東海手上「這杯」這樣點　業者解答掀粉絲熱議

來台次數像走灶咖的韓國天團SUPER JUNIOR成員東海，今(21)日在個人IG發文，他手中拿著台人都不陌生的手搖飲，引發台灣粉絲熱議，業者也出面解答東海同款飲品要怎麼點。

全家茶飲改名「Let’s Tea」推無糖新品 7-ELEVEN新茶飲可客製加奶蓋、珍珠

近期氣溫攀升，飲品市場迎來夏季銷售高峰，全家、7-ELEVEN都推出新茶飲升級現萃即飲體驗，搶攻夏季手搖飲商機。

香芋控暴動！伴手禮夯店「芋頭台式馬卡龍」強勢開賣 顏值與口味兼具 吃得到「經典古早味+芋頭顆粒」好涮嘴

香芋控暴動！台式馬卡龍也有芋頭口味了，人氣手感烘焙「小熊菓子」招牌夯品推出「芋見泥」新口味，吸引許多部落客開箱打卡，吃得到芋頭顆粒與撲鼻芋香，...

買一送一連喝3天！「五桐號 x Pingu企鵝家族」可愛聯名杯身、超萌盲盒周邊、飲料新品推薦一次看

買一送一連喝3天！「五桐號 x Pingu企鵝家族」可愛聯名杯身、超萌盲盒周邊 22款新品飲料推薦一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。