鮮奶油蛋糕買1送1！「橘村屋」豁出去了 新店開幕「6吋蛋糕買1送1」不限量還能跨店換 跟飢餓行銷說掰掰

六吋鮮奶油蛋糕買一送一！人氣連鎖蛋糕店「橘村屋蛋糕」開新店祭出最狂「6吋蛋糕買一送一」，更霸氣不限購買數量，跟飢餓行銷說掰掰！每個人都買得到。

圖／橘村屋蛋糕提供

自板橋起家的高人氣「橘村屋蛋糕」在雙北、桃園設有多家分店，最新插旗北投石牌並推出買一送一開幕優惠，5/1至5/3一連三天，只要到石牌店購買任一6吋鮮奶油蛋糕，即贈一張蛋糕兌換券，折扣下來每個6吋蛋糕只要345元（原價每個690元）。凡在兌換期限內，可至北北桃13間直營門市跨店兌換，超級貼心，不用擔心一次吃不完。

圖／橘村屋蛋糕提供

更霸氣的是，橘村屋不玩飢餓行銷，活動三日每人不限購買數量，買幾顆送幾顆，邀請大家共襄盛舉。橘村屋鮮奶油蛋糕清爽不膩，以日本北海道奶霜搭配綿軟香草蛋糕體，經典不敗很耐吃。

而蛋糕兌換券期限為2025/5/12至2026/4/30，超長的兌換期也十分友好，直接擁有一個免費的生日蛋糕，但2025/8/7、/8/8父親節期間不可兌換，要注意囉。

水蜜桃鮮奶油蛋糕。圖／橘村屋蛋糕提供

橘村屋 石牌店

開幕日：2025/5/1

地址：台北市北投區石牌路二段42號