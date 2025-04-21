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要接台灣手搖代言了？SJ東海手上「這杯」這樣點　業者解答掀粉絲熱議

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／龜記茗品粉專、東海IG
圖／龜記茗品粉專東海IG

來台次數像走灶咖的韓國天團SUPER JUNIOR成員東海，今(21)日在個人IG發文，他手中拿著台人都不陌生的手搖飲，引發台灣粉絲熱議，業者也出面解答東海同款飲品要怎麼點。

韓流帝王SUPER JUNIOR於本月19日來台出席KKBOX第20屆風雲榜，成員東海在今(21)日PO出新照片，並表示「試喝了這個很好喝，這週去(台灣)也要喝」，而圖中主角就是手搖飲「龜記」，吸引大批台灣粉絲留言回應，紛紛敲碗想知道東海手上這杯飲品是哪一款。

不久，「龜記」小編也出面解答，品項是「蘋果紅萱三分糖微冰」和「紅柚翡翠三分糖微冰」，有粉絲幽默回應「這品項是不是改名東海之水」。此外，也有人從東海的發文內容推測，可能是要代言了，又再度引發粉絲討論。而SUPER JUNIOR東海亦將於本週六(26)在台舉辦首場個人fancon。

圖／摘自龜記IG限時動態
圖／摘自龜記IG限時動態

紅柚翡翠、蘋果紅萱。圖／龜記茗品提供
紅柚翡翠、蘋果紅萱。圖／龜記茗品提供

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IG 手搖 明星同款 龜記

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