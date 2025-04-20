香芋控暴動！伴手禮夯店「芋頭台式馬卡龍」強勢開賣 顏值與口味兼具 吃得到「經典古早味+芋頭顆粒」好涮嘴
香芋控暴動！台式馬卡龍也有芋頭口味了，人氣手感烘焙「小熊菓子」招牌夯品推出「芋見泥」新口味，吸引許多部落客開箱打卡，吃得到芋頭顆粒與撲鼻芋香，就是要征服甜點控的味蕾。
伴手禮名店「小熊菓子」以台式馬卡龍「芙菲小圓餅」廣受消費者喜愛，更是許多甜點控的超級愛店。「芙菲小圓餅」除了有經典原味、濃郁巧克力等選擇外，現在更新推出「芋見泥」芋頭口味，古早味餅皮能吃到芋頭顆粒，越嚼越香，再搭配滿滿內餡超涮嘴，加上淡雅的粉紫外觀好夢幻，光用看的就讓人流口水。
此外，「小熊菓子」現正快閃台北、高雄兩地，即日起至5/11快閃統一時代百貨台北店，而Global Mall環球新左營車站則快閃至4/30。快閃店不僅有販售「芋見泥芙菲小圓餅」，還有鳳梨酥禮盒、法式小泡芙等人氣商品，送禮自用兩相宜。更多資訊可見粉專。
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