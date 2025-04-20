香芋控暴動！伴手禮夯店「芋頭台式馬卡龍」強勢開賣 顏值與口味兼具 吃得到「經典古早味+芋頭顆粒」好涮嘴

清心福全可說是火力全開！為了歡慶38週年，攜手三麗鷗超人氣男團「HAPIDANBUI」推出限定聯名活動！六大明星成員──人魚漢頓、大眼蛙、酷企鵝、山姆企鵝、帕恰狗與貝克鴨帥氣集結，不只陪你喝手搖飲，還帶來超吸睛「炫彩透明提袋」。防潑水材質搭配雙面全彩印刷與炫彩光澤，大容量設計能輕鬆收納各式隨身物品，兼具實用與潮流感，絕對是粉絲必收單品！

2025-04-18 13:28