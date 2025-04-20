買一送一連喝3天！「五桐號 x Pingu企鵝家族」可愛聯名杯身、超萌盲盒周邊、飲料新品推薦一次看

兒時最愛的卡通明星來囉！ 「五桐號 x Pingu企鵝家族」聯名推出全新飲品，包含超推「玄米蕎麥」無咖啡因新飲料，且五桐號品牌全新升級，推出可愛聯名杯身、超萌新品週邊在4/24正式登場，還連續3天推出買一送一優惠，讓飲料控們搶先體驗喝一波。

圖／五桐號提供

五桐號這次聯名攜手大家的童年回憶Pingu企鵝家族，帶來的超可愛周邊為4款限量盲盒「Pingu的多功能磁鐵、捏捏大頭公仔盲盒、鑰匙圈盲盒、飲料提袋」等精選品項，消費滿150元即可加購，價格實惠又可愛，每樣都是粉絲們收藏的必要小物！

圖／五桐號提供

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五桐號的全新二代店型也在此次登場，以橘白亮面元素營造出現代感的氛圍，讓每位顧客都能感受到年輕與活力。此外，七大系列飲品更新全新商品，推薦包括無咖啡因「玄米蕎麥、玄米蕎麥奶茶」、咀嚼控推薦「柚香荔枝凍飲、山形蜜桃凍飲」、古早味的「老鹽梅子」、「粉粿芋圓青茶」，還有經典配料豆漿凍的「豆豆紅」等，從玄米蕎麥到老鹽梅子，每一款都帶來新的風味享受！

圖／五桐號提供

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隨著五桐號的五週年慶祝，這次提前於4/21至4/23推新品搶先喝活動，每日限定飲品享買一送一優惠，4/21「蕎麥奶茶」買一送一、4/22「豆漿凍紅茶」買一送一、4/23「山形蜜桃凍飲」買一送一，飲料控、咀嚼控們必追。