全台「最難喝手搖飲」排行榜問Threads！ 前三名網友戰翻、冠軍竟然是「它」

台灣「珍奶王國」人們對手搖飲情有獨鍾，根據財政部數據，全台截至2024年12月就有多達1萬6049間手搖飲店。然而，近日在社群平台Thread上掀起了一場前所未有的票選熱潮，經網友統計，竟然有人票選開業長達28年的老牌手搖飲店CoCo都可為「最難喝手搖飲店」，讓眾人為之傻眼！

一名網友日前在Threads發文詢問「純引戰，你認為最難喝的手搖飲店是哪間？」曝光之後，至今已累計吸引超過195萬人次觀看，掀起大票網友留言討論，其中有熱心網友將前350則留言進行統計，得票數最高前5名依序為「CoCo、可不可熟成紅茶、茶の魔手、五桐號、八曜和茶」，討論熱度直逼頂峰。

排行榜曝光後，更吸引大批網友持不同看法表態，認同者留言表示：「CoCo為何可以開28年」、「CoCo 我喝過最難喝的珍奶」、「可不可茶很澀」、「可不可我也完全喝不懂」、「茶魔是被手搖耽誤的化工廠」、「一定是茶魔，世界難喝，每次買每次生氣」。

也有網友反駁、替上榜的飲料店護航，直呼「CoCo是百香雙響炮專賣店」、「請大家放過可不可，可不可有些店是煮茶機、有些店是手煮茶， 手煮的茶真的不難喝」、「小喝到大茶魔，我超愛茶魔，南部人真的看到茶魔就有一種親切感，絕對是要波霸奶茶跟青梅青」、「八曜的數字奶茶系列真的是全世界最好喝的！」、「大部分的店家還是有其中幾項飲料是好喝的。」