清心福全「38週年」聯名三麗鷗全新周邊限量開賣！買4杯加購送提袋，粉絲不要錯過

清心福全可說是火力全開！為了歡慶38週年，攜手三麗鷗超人氣男團「HAPIDANBUI」推出限定聯名活動！六大明星成員──人魚漢頓、大眼蛙、酷企鵝、山姆企鵝、帕恰狗與貝克鴨帥氣集結，不只陪你喝手搖飲，還帶來超吸睛「炫彩透明提袋」。防潑水材質搭配雙面全彩印刷與炫彩光澤，大容量設計能輕鬆收納各式隨身物品，兼具實用與潮流感，絕對是粉絲必收單品！

圖／清心福全提供

4月18日（週五）上午11點起，只要至門市購買任4杯飲品加99元，即可加購這款限量提袋。尺寸為40×34×10公分（不含提把），袋身採PVC材質製成，提把則使用耐用帆布，無論肩背或手提都時尚有型。需注意，此加價購活動僅限到店消費，每人每次限購一個，數量有限，售完為止，想要搶購的粉絲務必把握！

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此外，首波聯名紙杯已登場，三麗鷗男團化身超級戰隊，守護你的每一杯清新時光。每位成員都有專屬設計，帥氣又可愛，無論是蒐藏還是拍照打卡都超吸睛。5月9日再推「金屬造型胸針」，購買任一飲品加55元即可帶走，5月16日起消費滿200元還能免費獲得男團限定貼紙，活動連環驚喜，絕對讓粉絲心動不已！

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想了解更多最新資訊，可上清心福全相關粉絲專頁平台查詢。這次限量聯名不只喝得開心，更讓你從飲料杯到配件都帥氣升級！清心福全與三麗鷗男團的夢幻組合，勢必掀起一波收藏熱潮，喜愛「HAPIDANBUI」的粉絲千萬別錯過！

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