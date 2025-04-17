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不想輸全聯！大潤發新甜點「爆漿泡芙」實力超強 「香濃卡士達+隱藏驚喜」巡店必買

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大潤發內湖店粉專
圖／大潤發內湖店粉專

大潤發不想輸！除了全聯福利中心時常推出話題甜點外，大潤發也有烘焙強品開賣，特別是這款「爆漿泡芙」好吃到讓網友發文大推，直讚「真的很好吃」、「口感跟價位真的很可以」。

大潤發烘焙區是不少人採買時會去挖寶的地方。圖／大潤發內湖店粉專
大潤發烘焙區是不少人採買時會去挖寶的地方。圖／大潤發內湖店粉專

大潤發超強甜點出擊！本次烘焙新品中有一款「麻糬爆漿泡芙」才開賣就被網友發文激推，外表樸實看似平平無奇，但一口咬下真的超驚豔，滿到不行的鮮奶卡士達內餡與藏有Q彈麻糬的豐富口感，擄獲不少甜點控的心。

圖／大潤發內湖店粉專
圖／大潤發內湖店粉專

圖／大潤發內湖店粉專
圖／大潤發內湖店粉專

有吃過的網友分享「日式麻糬的口感不黏牙」、「一咬下去大爆漿，再咬第二口超Q」，還很有可能涮嘴到不小心就吃完整盒，有網友表示這款泡芙也是不好搶，下班後去都買不到，建議想買還是早點去巡。

大潤發「麻糬爆漿泡芙」一盒4個，售價89元，若運氣好遇到打折更是不容錯過。

麻糬爆漿泡芙，一盒4入售價89元。圖／摘自foodpanda
麻糬爆漿泡芙，一盒4入售價89元。圖／摘自foodpanda

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全聯福利中心 大潤發 泡芙 甜點

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