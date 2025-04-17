超商新奶茶！35元喝得正 新品「金焙烏龍奶」7-ELEVEN獨賣 網友喝完這麼說
超商奶茶也很強！高人氣手搖品牌「得正」進駐超商，最新「金焙烏龍奶」吸引網友目光，不少人看到上架即購入嘗鮮，火速在社團分享掀起話題。
不光插旗韓國開設門市，手搖品牌「得正」更與7-ELEVEN獨家合作，新推出以焙烏龍茶為基底的「金焙烏龍奶」，茶香奶香共存，十分順口，冷的喝清甜絲滑，熱飲則溫潤醇厚。包裝也十分有辨識度，品牌經典藍、白配色與LOGO，在飲料櫃上超級顯眼。
有網友分享口感，「個人覺得還不錯，烏龍香也有」、「喝起來茶味濃郁又不會太甜」、「是記憶中該有的好喝烏龍奶」，特別是甜度最受網友討論，有人回應表示，約為3-5分糖，「比同類型包裝奶茶甜度低」，算是剛剛好的甜味。
優惠部分，得正「金焙烏龍奶」在全台7-ELEVEN限定販售，即日起至5/13，有嘗鮮優惠2件70元（原價39元）。現在巷口就能免排隊喝到得正，手搖控不妨測評一下。
得正 金焙烏龍奶 販售資訊
通路：全台7-ELEVEN
售價：原價39元
優惠活動：即日起至5/13，2件70元
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