台灣全家也買得到了！ 6款日本爆紅瘋搶「曼陀珠收納蓋」 超萌貓狗造型蓋佛心免費送
台灣全家也買得到了！前一陣子日本全家推出超可愛的「曼陀珠(Mentos)周邊商品」，一出現就瞬間引爆購買熱潮與討論熱度，現在在台灣全家便利商店購買曼陀珠就可以獲得了，而且還有優惠真的很划算！
這款「曼陀珠專用蓋」可以收納曼陀珠，將未食用完畢的曼陀珠用收納蓋前、後蓋起來，糖果秒變身可愛貓咪和臘腸狗，令人感覺好療癒，並且有可愛的貓咪和狗狗造型可供選擇，共有6種花色，隨你挑選搭配。
看準日本全家推出貓狗造型「曼陀珠專用蓋子」的話題商機，全家便利商店趁勢跟進，現在全台推出這個貓狗造型「曼陀珠專用蓋」，只要購買3件曼陀珠就直接免費送，並且開放任意挑選喜愛的色系造型，數量有限、送完為止。另外，於4/16-4/29還有曼陀珠2件8折、3件75折優惠，真的很佛心。
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