10元「粉角奶茶」！CoCo都可日來了 還加碼「手搖2杯99元」料爆多 排行榜必買「奶茶三兄弟」也能點
人氣直逼珍奶！「CoCo都可」好友日放大招，本週指定飲品「粉角奶茶」超熱賣還推優惠，一個10元銅板加購多1杯。在手搖飲頻漲的時代，可謂是手搖控的一大福音！
「CoCo都可」4/16一日限定開跑，本週以超熱銷「粉角奶茶」為主打，凡至官方LINE領券並使用「CoCo都可訂」線上點單，即可憑券享「粉角奶茶(L)」第二杯10元，平均一杯只要35元，每人可領2張券，飲品甜度、溫度自由選。優惠數量有限，售完為止，部分門市/商場門市不適用。
此外，CoCo都可再推「指定飲品2杯99元」組合優惠，夯品「奶茶三兄弟」、「綠茶養樂多」到新人氣王「粉角奶茶」和「粉角檸檬冬瓜」等共約7種指定飲品統統自由配，但實際優惠飲品仍以現場公告為準喔。每杯平均下來只要50元，且杯杯都是滿滿的配料，網友們表示「超划算」、「喝來喝去 還是coco沒變」。
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