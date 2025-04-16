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「板橋布丁仙人」快閃中山！不輸台南神級布丁 招牌「焦糖布丁」領軍9種口味 期間限定「買5送1」帶回家

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／莫恩先生布丁店粉專、新光三越 台北南西店粉專
圖／莫恩先生布丁店粉專新光三越 台北南西店粉專

不只台南有神級布丁！隱身新北板橋巷弄的「莫恩先生布丁店」快閃中山商圈，綿密紮實的布丁口感超療癒，快閃期間還有限定「買5送1」優惠，身為資深布丁控絕對不能錯過。

圖／新光三越 台北南西店粉專
圖／新光三越 台北南西店粉專

圖／新光三越 台北南西店粉專
圖／新光三越 台北南西店粉專

板橋高顏值甜點「莫恩先生布丁店」在Google拿下4.3高分，網友點評「布丁視覺效果很不錯」、「布丁味道濃郁紮實又綿滑」，更被封為「板橋布丁仙人」。現在免跑巷弄，在中山商圈就能買到，即日起至4/23，「莫恩先生布丁店」快閃新光三越台北南西店，從招牌焦糖布丁、炭焙鐵觀音布丁、手標泰奶茶布丁到濃郁黑芝麻布丁等9種口味統統有。

圖／莫恩先生布丁店粉專
圖／莫恩先生布丁店粉專

圖／新光三越 台北南西店粉專
圖／新光三越 台北南西店粉專

優惠部分，快閃期間限定推出「布丁買5送1」，滿滿一袋帶回家提升日常小確幸。網友分享，經典款「焦糖布丁」有看到就必買，焦糖帶有香氣與淡淡苦味，與綿密布丁搭配甜度恰到好處，一次直接征服布丁控。

圖／新光三越 台北南西店粉專
圖／新光三越 台北南西店粉專

Mr.Moan 莫恩先生布丁店 快閃資訊

快閃期間：即日起～2025/4/23

地點：新光三越台北南西店一館1F東側門（台北市南京西路12號）

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中山站 布丁 快閃店 新光三越 板橋美食 甜點

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