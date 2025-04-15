這碗拉麵是甜的！ 東區神級麵包坊「海味小卷麵」超擬真蛋糕 就要讓媽媽甜到笑

這碗拉麵作成甜的！台北東區神旺普諾麵包坊再度掀起話題，推出全新甜點「慈母手中麵．海味小卷麵」，超逼真的擬真蛋糕令人嘖嘖稱奇！這款限量甜品將海味元素巧妙融入，每口都散發媽媽的愛與用心，售價1480元，需提前4日預訂。

圖／普諾麵包坊提供

普諾麵包坊以溫柔幽默的創意，利用純天然食材精心製作，過往曾推出「魚頭君」、「石斑君」、「美味蟹寶」等日式壽司系列擬真甜品，每每打造極具話題的夢幻系甜點。

圖／普諾麵包坊提供

搭著近期熱播韓劇《苦盡柑來遇見你》道出媽媽對孩子無微不至、無私守護的深情，普諾麵包坊甜點主廚從媽媽守護孩子的日常情懷發想，「慈母手中麵．海味小卷麵」成為2025年母親節的最具話題蛋糕之一，不僅美味，更能感動人心，彷彿一碗真正的拉麵。

圖／普諾麵包坊提供

為了滿足不同口味的顧客，除了「海味小卷麵」外，普諾麵包坊還推出逾10款經典蛋糕早鳥優惠，即日起至4/30前下訂並付款、5/1至5/11前取貨，享早鳥優惠9折，包括濃情的「黑森林蛋糕」、清爽的「草莓甜心」以及素雅的「芋見」蛋糕等，讓顧客們都能找到自己喜愛的幸福味道。