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半價喝星巴克！星巴克「大杯買一送一」連續2天 星冰樂系列任你點 特大杯「那堤、美式買1送1」foodpanda幫你送

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克買一送一！星巴克將於4/16、4/17連續兩日推出「集團同慶 好友分享日」，可享大杯飲品買一送一，星冰樂系列也適用，半價喝就是更過癮！

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克「集團同慶 好友分享日」於4/16至4/17登場，活動當天11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享買一送一。而本次活動品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

此外，外送平台foodpanda也推出星巴克「指定品項好友分享日」，4/15全日於foodpanda點購兩杯「特大杯冰那堤、冰美式咖啡」，其中一杯星巴克招待。不用出門排隊也能爽享優惠，提神醒腦展開美好的一天。

圖／foodpanda提供
圖／foodpanda提供

星巴克 好友分享日

活動日期及時間：2025/4/16、4/17 11:00-20:00

優惠內容：購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待

注意事項：每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料

foodpanda 指定品項好友分享日

活動日期及時間：2025/4/15

優惠內容：活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰那堤、冰美式咖啡，其中一杯星巴克招待

2杯特大杯冰那堤：優惠價155元（原價310元）

2杯特大杯冰美式：優惠價130元（原價260元）

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