7-11攜手2大日本抹茶名店推「抹茶冰淇淋與生乳捲」！網路訂購一杯免30元超划算

炎夏將至，抹茶控準備尖叫！7-ELEVEN攜手兩大日本百年抹茶名店，推出兩款全新聯名抹茶甜點，分別為與京都傳統老茶舖「辻利茶舗」合作的「濃醇抹茶冰淇淋」，以及與抹茶名店「伊藤久右衛門」攜手打造的「抹茶生巧克力生乳捲」，話題新品一登場便引起甜點迷熱議。

圖／辻利茶舗提供

「濃醇抹茶冰淇淋」選用100%日本進口抹茶粉製成，綿密冰體中蘊含濃厚茶香與奶香交織的絕妙風味，每一口都能感受清爽回甘。該商品為網路獨家販售，需透過7-ELEVEN「i預購」平台下單，一袋6杯售價179元，平均每杯不到30元，CP值極高，適合親友共享消暑時光。

圖／7-ELEVEN提供

圖／7-ELEVEN提供

另一款「抹茶生巧克力生乳捲」則由百年茶舖「伊藤久右衛門」監製，以柔軟蛋糕體包裹清新抹茶生乳與滑順生巧克力，層次豐富、甜而不膩，一上市即成為超商甜點人氣王。建議售價59元，無論是午後點心或抹茶迷收藏都恰到好處。喜愛抹茶的你，千萬別錯過這波日本原味來襲！