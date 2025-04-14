快訊

大罷免戰況「35比15」！ 新增綠委陳俊宇進二階連署

經典賽／樂天桃猿點頭！曾豪駒出任中華隊總教練 球季仍以猿隊優先

7-11攜手2大日本抹茶名店推「抹茶冰淇淋與生乳捲」！網路訂購一杯免30元超划算

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／辻利茶舗、7-ELEVEN提供
圖／辻利茶舗、7-ELEVEN提供

炎夏將至，抹茶控準備尖叫！7-ELEVEN攜手兩大日本百年抹茶名店，推出兩款全新聯名抹茶甜點，分別為與京都傳統老茶舖「辻利茶舗」合作的「濃醇抹茶冰淇淋」，以及與抹茶名店「伊藤久右衛門」攜手打造的「抹茶生巧克力生乳捲」，話題新品一登場便引起甜點迷熱議。

圖／辻利茶舗提供
圖／辻利茶舗提供

「濃醇抹茶冰淇淋」選用100%日本進口抹茶粉製成，綿密冰體中蘊含濃厚茶香與奶香交織的絕妙風味，每一口都能感受清爽回甘。該商品為網路獨家販售，需透過7-ELEVEN「i預購」平台下單，一袋6杯售價179元，平均每杯不到30元，CP值極高，適合親友共享消暑時光。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

另一款「抹茶生巧克力生乳捲」則由百年茶舖「伊藤久右衛門」監製，以柔軟蛋糕體包裹清新抹茶生乳與滑順生巧克力，層次豐富、甜而不膩，一上市即成為超商甜點人氣王。建議售價59元，無論是午後點心或抹茶迷收藏都恰到好處。喜愛抹茶的你，千萬別錯過這波日本原味來襲！

7-ELEVEN同步推薦與日本京都宇治百年抹茶名店「伊藤久右衛門」聯名推出的「抹茶生巧克力生乳捲」、「白玉紅豆抹茶奶酪」新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN同步推薦與日本京都宇治百年抹茶名店「伊藤久右衛門」聯名推出的「抹茶生巧克力生乳捲」、「白玉紅豆抹茶奶酪」新品。圖／7-ELEVEN提供

編輯推薦

7-ELEVEN 冰淇淋 巧克力 抹茶 甜點

相關新聞

LADY M快閃高雄！滿999送蛋糕　還有限定草莓抹茶千層

知名甜點「LADY M」自2017年登台以來，將於4月17日起，首度於高雄義享時尚廣場開設為期2個月的快閃店，並針對快閃...

7-11攜手2大日本抹茶名店推「抹茶冰淇淋與生乳捲」！網路訂購一杯免30元超划算

炎夏將至，抹茶控準備尖叫！7-ELEVEN攜手兩大日本百年抹茶名店，推出兩款全新聯名抹茶甜點，分別為與京都傳統老茶舖「辻利茶舗」合作的「濃醇抹茶冰淇淋」，以及與抹茶名店「伊藤久右衛門」攜手打造的「抹茶生巧克力生乳捲」，話題新品一登場便引起甜點迷熱議。

半價喝星巴克！星巴克「大杯買一送一」連續2天 星冰樂系列任你點 特大杯「那堤、美式買1送1」foodpanda幫你送

星巴克買一送一！星巴克將於4/16、4/17連續兩日推出「集團同慶 好友分享日」，可享大杯飲品買一送一，星冰樂系列也適用，半價喝就是更過癮！

全聯30款獨家冰品8折起 水果系、優格系、甜點系全網羅

全聯迎夏季，推出首波「新冰報到」活動幫你解饞，即日起至4月17日，指定冰品享8折起優惠，超過30款獨家新品集結台、美、日...

超人氣「麵包強店」插旗新北！週末限定「20元麵包」銅板價 必買夯品「紅豆麵包、酥脆菠蘿」全都有

新莊人買爆！麵包控的烘焙愛店「善菓屋」4月進軍新北，歡慶開幕再推「20元麵包」優惠活動，招牌紅豆麵包領軍精選可口鹹甜品項，...

台灣限定！PIERRE HERMÉ「肉桂捲、母親節蛋糕」登場

擁有「甜點界畢卡索」美譽的「PIERRE HERMÉ」，今年由全球首位華裔行政主廚王家承（Jeffrey Wang）操刀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。