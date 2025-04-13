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超人氣「麵包強店」插旗新北！週末限定「20元麵包」銅板價 必買夯品「紅豆麵包、酥脆菠蘿」全都有

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宏匯廣場粉專、善菓屋粉專
圖／宏匯廣場粉專善菓屋粉專

新莊人買爆！麵包控的烘焙愛店「善菓屋」4月進軍新北，歡慶開幕再推「20元麵包」優惠活動，招牌紅豆麵包領軍精選可口鹹甜品項，不論是當作早餐點心還是消夜都剛剛好。

圖／宏匯廣場粉專
圖／宏匯廣場粉專

圖／宏匯廣場粉專
圖／宏匯廣場粉專

麵包控口袋名單之一的「善菓屋」以每日限量、新鮮製作為理念，累積不少粉絲與好口碑。這個4月，「善菓屋」正式進軍新北，插旗新莊宏匯廣場，並祭出開幕月優惠活動，於4月每週末各推「每日一物」銅板價活動，單筆消費滿200元，即可以20元加購指定夯品，紅豆麵包、布里歐菠蘿、卡士達麵包統統入列，每日限量50組。

圖／宏匯廣場粉專
圖／宏匯廣場粉專

圖／宏匯廣場粉專
圖／宏匯廣場粉專

許多內行朋友推薦必買「千層蛋塔」、「鹽可頌」等爆紅品項，以及最能考驗一家麵包店好吃與否的超經典「紅豆麵包」和「卡士達麵包」，有選擇困難直接夾好夾滿、不怕踩雷。

圖／善菓屋粉專
圖／善菓屋粉專

圖／善菓屋粉專
圖／善菓屋粉專

善菓屋 宏匯店

地址：新北市新莊區新北大道四段3號B2F

電話：02-8251-6830

開幕月 每日一物活動資訊

單筆消費滿200元，享20元加價購，每日限量50組

4/13 紅豆麵包

4/19 海鹽生法國

4/20 布里歐菠蘿

4/26 藍莓貝果

4/27 卡士達麵包

活動品項依當日現場公告為準

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