咀嚼控一吃上癮！ 青山首創「蕎麥珍珠」限時2日免費加料、清原「阿嬤手工Q角」料超多就怕你餓

咀嚼控一吃上癮！ 手搖飲新搭配登場，青山首創獨創的靈魂配料「蕎麥珍珠」，並祭出限時2日免費加料；清原獨家復刻傳統甜品，以「阿嬤手工Q角」紅綠豆湯的經典美味，就像阿嬤怕你餓一般，料多到快滿出來！

圖／青山提供

青山手搖飲料最新配料，以無咖啡因系列茶飲「蕎麥茶」為靈感，汲取蕎麥茶獨有的陽光穀物香、以及炒焙過的微焦香，揉合成一顆顆晶瑩圓潤的「蕎麥珍珠」，嚼起來甜中帶潤，Q中帶著些許焦穀香。

圖／青山提供

這個周末就來品嘗青山獨創的靈魂配料「蕎麥珍珠」，於4/12至4/13推出「免費加料」活動，全天候不限時段、不限飲料品項，只要加料蕎麥珍珠就免費招待，每人限購兩杯。再帶環保杯還可以再折5元，等於整杯省下20元！

清原手搖飲料這回帶你重回古早味的兒時記憶，全台限量開賣新品「阿嬤手工Q角」，以復刻傳統甜品Q彈的Q角，搭配慢火細熬的紅豆、綠豆湯，讓幸福的童年美味在舌尖上延續！

圖／清原提供

清原把記憶裡的味道裝進杯碗裡，推出紅豆熬到開花的「Q角紅豆飲」、夏天冰鎮過癮「Q角綠豆飲」、裝滿的是阿嬤怕你餓著的心意「半杯紅豆飲」、有一種餓叫阿嬤覺得你餓「半杯綠豆飲」，四種獨家搭配組合，讓咀嚼控們超滿足。