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冰品最新優惠！ 全家抹茶霜淇淋、COLD STONE提拉米蘇冰淇淋「買一送一」　Cremia「北海道哈密瓜霜淇淋」限時回歸

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／全家便利商店提供、COLD STONE提供、翻攝CREMIA Taiwan臉書
圖／全家便利商店提供、COLD STONE提供、翻攝CREMIA Taiwan臉書

冰品最新優惠快嚐！ 全家便利商店Fami!ce霜淇淋COLD STONE酷聖石冰淇淋專賣店，紛紛祭出超值優惠「買一送一」，更紛紛推出「抹茶」與「提拉米蘇」等大人系口味，另外，Cremia北海道冰淇淋之神最新限時回歸「北海道哈密瓜霜淇淋」，讓你免飛日本就能嚐！

◎全家Fami!ce霜淇淋優惠買一送一

全家便利商店Fami!ce「伊藤園抹茶霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce「伊藤園抹茶霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

迎接日本抹茶的季節，全家便利商店Fami!ce與日本第一茶品牌「伊藤園」攜手合作，以100%鹿兒島抹茶打造推出「伊藤園抹茶霜淇淋」，抹茶控一定要嚐！

全家也將於4/11起至4/13期間推出「康康五」活動，活動期間更可享全家Fami!ce霜淇淋不限口味買一送一，連最新的抹茶霜淇淋也有買一送一。

◎COLD STONE開賣「提拉米蘇」系列，限時買一送一

COLD STONE「提拉米蘇」系列。圖／COLD STONE提供
COLD STONE「提拉米蘇」系列。圖／COLD STONE提供

COLD STONE迎接18週年，推出酷聖石大人「提拉米蘇」風味系列，包括有「奶酒提拉米蘇」、「可可提拉米蘇」2款新品甜點冰淇淋，前者可以嚐到香甜貝里斯奶酒，交織奶香與酒香的神滋味；後者則有酥脆OREO與巧克力醬相拌後，再加入提拉米蘇威化餅、後撒上極濃巧克力粉點綴。

歡慶COLD STONE18周年！自4/11至5/15連續35天，推出LINE刮刮樂遊戲，有機會抽到冰淇淋第二杯50元、冰淇淋買一送一、桶裝冰淇淋買一送一、免費小杯經典冰淇淋一份或紀念週邊酷黑冰杓一支；另外，慶祝新品上市自4/11至4/13，凡點購中杯以上含桶裝冰淇淋，享同size冰淇淋第二件半價(以價低者計、不含脆餅)。

◎Cremia「北海道哈密瓜霜淇淋」限定回歸

CREMIA 富良野哈密瓜霜淇淋。圖／翻攝CREMIA Taiwan臉書
CREMIA 富良野哈密瓜霜淇淋。圖／翻攝CREMIA Taiwan臉書

北海道冰淇淋之神「Cremia」，最新宣布去年夏天備受大家喜愛的哈密瓜口味回歸了！即日起開賣「富良野哈密瓜霜淇淋」台灣限定販售，嚐得到鮮甜多汁紅肉哈密瓜獨特香氣，與CREMIA濃醇鮮乳的完美融合，讓大家不用飛日本北海道就能嚐，冰控們絕對不容錯過！

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COLD STONE 冰品 提拉米蘇 買一送一 霜淇淋

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