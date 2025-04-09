爽喝手搖飲買一送一！ 可不可、Mr.Wish、CoCo「5大手搖買1送1」 加推新品「羽衣蘋安杯、輕纖穀奈茶」

手搖控快追！ 可不可、Mr.Wish、CoCo、翰林茶館皆限時推出指定飲品「買一送一」優惠，同步更新新品消息CoCo「羽衣蘋安杯」是用喝的超級食物、可不可則是「穀奈茶系列」，邀大家一同品嚐國寶茶，爽喝手搖飲「買一送一」立刻收下！

●CoCo都可

圖／翻攝CoCo都可臉書

CoCo在4/9週三搶先推出買一送一，主打最有飽足感的下午茶「芒裡偷閒奇亞籽(L)」買一送一，只要線上領券，兩杯只要70元，每人最多可領2張券。另外，CoCo將超級食物羽衣甘藍變成飲料了，即將在4/18起推出全新健康系手搖「羽衣蘋安杯」，強調現點現打，讓飲料控喝得到原汁原味又喝得到健康！

●可不可熟成紅茶

圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅最新推出「無咖啡因・輕纖穀奈系列」，以多種天然穀物交織出醇厚茶韻與穀麥香，是輕盈無負擔全新飲品，即日起會員至全台可不可熟成紅茶門市，購買大杯穀奈飲品即贈中杯未沖泡的「穀奈茶包」乙份。即日起至4/22於外送平台Uber Eats推出買1送1優惠，只要購買「輕纖穀奈茶 or 穀奈歐蕾」即享同品項買一送一，每人最多買5送5，數量有限、送完為止。

●Mr.Wish

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish即日起至4/22，限時2周於外送平台Uber Eats推出3大飲品買一送一優惠，包括「中杯楊枝甘露、大杯冬瓜檸檬、大杯香蘋紅茶」，每人每次最多可買5組，楊枝甘露則可加價升級大杯。

●翰林茶館

圖／翻攝翰林茶館臉書

翰林茶館即日起至4/15祭出，外帶限定特大杯「脆梅綠茶」買一送一優惠，每日限量20組。

●UG樂己

為慶祝開幕，限時推出「三窨十五茉」買1送1。圖／UG樂己提供

UG樂己再拓新點，UG台中逢甲店強勢開幕，首推人氣飲品「三窨十五茉純茶(L)」搶先喝，自即日起至4/10可享用「純茶買一送一」，這款網路爆紅款純茶，喝過都說讚！