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機票錢全省了！大阪心齋橋「神級千層捲」快閃北車 高顏值「經典西西里、法式甜點」吃得到 還有指定夯品現折100

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Katachi 形‧洋菓子粉專及Qsquare 京站時尚廣場粉專
圖／Katachi 形‧洋菓子粉專Qsquare 京站時尚廣場粉專

甜點控衝北車！免花機票錢，來自日本大阪的人氣洋菓子店「Katachi」即日起快閃台北京站，招牌「日式千層捲」及經典的西西里與法式甜點統統能在快閃櫃買到，還有指定甜點88折、每日一品折扣100元等優惠，朝聖精緻甜點現場就開吃。

圖／Qsquare 京站時尚廣場粉專
圖／Qsquare 京站時尚廣場粉專

京站快閃限定「蒙布朗捲」。圖／Katachi 形‧洋菓子粉專
京站快閃限定「蒙布朗捲」。圖／Katachi 形‧洋菓子粉專

大阪心齋橋的超夯蛋糕品牌「Katachi」期間限定進駐北車京站B3，即日起至5/11，由招牌神品「日式千層捲」領軍，帶著西西里甜點「卡莎達」和法式經典「席布斯特」攻佔你的甜點胃，高顏值甜點賞心悅目，入口更是甜而不膩。還加碼推出快閃限定「蒙布朗捲」，有草莓、開心果2種口味，不論是喜愛酸甜果香還是醇厚堅果風味的朋友都會超愛。

圖／Qsquare 京站時尚廣場粉專
圖／Qsquare 京站時尚廣場粉專

招牌神品「日式千層捲」。圖／Qsquare 京站時尚廣場粉專
招牌神品「日式千層捲」。圖／Qsquare 京站時尚廣場粉專

西西里甜點「卡莎達」。圖／Qsquare 京站時尚廣場粉專
西西里甜點「卡莎達」。圖／Qsquare 京站時尚廣場粉專

此外，快閃櫃現場還有「席布斯特」全口味88折優惠，以及每日一品折扣100元的活動，品項依當日現場公告為準。

Katachi 形‧洋菓子店 快閃資訊

快閃期間：即日起～2025/5/11

地點：京站時尚廣場B3（台北市大同區承德路一段一號）

圖／Qsquare 京站時尚廣場粉專
圖／Qsquare 京站時尚廣場粉專

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