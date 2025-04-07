「紅葉蛋糕」首次跨國聯名！賣完就沒了 最新「香蕉牛奶長條蛋糕」限定開賣 僅開放「一通路」門市還買不到
老派新滋味！台北老字號蛋糕「紅葉蛋糕」最新聯名攜手韓國國民「Binggrae香蕉牛奶」，打造「香蕉牛奶長條蛋糕」堪稱經典中的經典，甜點控嘗鮮必入手。
老字號蛋糕名店「紅葉蛋糕」首次跨國與韓國超人氣「Binggrae香蕉牛奶」合作，最新推出台韓聯名款「香蕉牛奶長條蛋糕」，紅葉長條蛋糕與經典香蕉牛奶香氣相融，口感綿密還能聞到陣陣奶香，強強聯手絕對不會讓甜點控失望。
特別一提的是，聯名「香蕉牛奶長條蛋糕」為限官網宅配限定，無提供門市販售，數量有限且售完不補，想吃建議早點下單囉。
紅葉蛋糕 x Binggrae 香蕉牛奶長條蛋糕
售價：510元/條
通路：紅葉蛋糕官網
備註：數量有限、售完不補；紅葉官網獨家開賣，門市無販售
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