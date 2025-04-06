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「路易莎」也撐不住！不敵成本攀升　明起「這些系列」調漲5元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／路易莎提供
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路易莎」也撐不住！今(6)日連鎖咖啡「路易莎」宣布，將調漲咖啡、冰沙系列等價格，業者表示「已盡力扛住巨大成本壓力」，但仍不敵成本不斷攀升，因此將自4/7起漲價

連鎖咖啡「路易莎」宣布，4/7起將調整部分飲品價格，咖啡飲品、冰沙系列、義式巧克力調漲5元，而「澳洲小拿鐵、特濃小卡布、義式濃縮」3品項不調整；1/4磅咖啡豆、濾掛咖啡盒裝10入各品項調漲5元，半磅咖啡豆則調漲10元。

而在調漲的同時，「路易莎」於4/7至4/11推出「春日送幸福」優惠，限時5日「全天候飲品寄杯5杯(組)享85折」。

圖／路易莎提供
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冰沙 咖啡 漲價 路易莎

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