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比市價半價還便宜！甜甜價最好哄 大潤發版「難哄蛋糕」只要219 還有「6吋、8吋蛋糕」不怕哄不好

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／微博@温以凡霜降_及大潤發八德店粉專
圖／微博@温以凡霜降_大潤發八德店粉專

CP值最高「難哄蛋糕」！爆火陸劇《難哄》帶起一股蛋糕風潮，各烘焙、蛋糕業者相繼推出同款造型。大型連鎖量販店「大潤發」跟上潮流，同步推出「難哄蛋糕」價格更是親民許多，令網友表示「價格甜 我們都很好哄」、「這價格太平易近人了」。

隨著陸劇《難哄》爆紅，主角同款「難哄蛋糕」在甜點界引發高度話題。圖／微博@温以凡霜降_
隨著陸劇《難哄》爆紅，主角同款「難哄蛋糕」在甜點界引發高度話題。圖／微博@温以凡霜降_

陸劇《難哄》掀起熱議，劇中主角同款生日蛋糕「難哄蛋糕」也跟著水漲船高。連鎖量販店「大潤發」抓準時機，推出獨家版「難哄蛋糕」，香草蛋糕搭配草莓果醬、草莓奶油等經典內餡，以及難哄蛋糕最招牌的奶蓋與笑臉標誌，外型還原度雖不像其他蛋糕專門店高，但4吋大小一個只要219元的實惠價格，與其他店要價500至800元相比，被網友大讚「直接打趴眾蛋糕店」、「便宜多了」。

大潤發八德店4吋難哄蛋糕超甜價219元，還有6吋499元、8吋720元等選擇，蛋糕體和內餡也有不同。圖／大潤發八德店粉專
大潤發八德店4吋難哄蛋糕超甜價219元，還有6吋499元、8吋720元等選擇，蛋糕體和內餡也有不同。圖／大潤發八德店粉專

根據網友回報，大潤發「難哄蛋糕」能在八德店和平鎮店買到，平鎮店可於1F烘焙區找到，而八德店則須提前3日預訂，建議致電大潤發八德店烘焙課預購，還提供6吋、8吋等選擇，詳情可見粉專

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