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連3天買一送一！ UG前進中南部「嘉義文化、高雄巨蛋」盛大開業 人氣純茶請客、再贈保冷袋

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／UG樂己提供
圖／UG樂己提供

茶控必追的UG樂己，前進中南部了！ 最新迎春假在嘉義文化和高雄巨蛋開設新門市，帶來一系列精彩活動和優惠，4/5(六)起，UG高雄巨蛋門市將盛大試營運，推出人氣純茶買一送一活動，讓茶控們暢飲不間斷，特別是UG明星商品「三窨十五茉」口味更是獨具魅力，每口都能品味到15朵茉莉花香。

告五人杯身。圖／UG樂己提供
告五人杯身。圖／UG樂己提供

告五人演唱會熱潮將籠罩高雄巨蛋，UG將為喜愛音樂的朋友帶來驚喜，高雄巨蛋門市將於4/7至4/9盛大試營運，熱銷純茶「三窨十五茉」大杯買一送一，更加碼於即起至4/18，可享有單筆不限金額再送品牌保冷提袋。此外，加入UGLINE有機會獲得特別為會員們贈送的「會員寵愛禮包」，有機會獲得「三窨十五茉純茶」大杯買一送一券，還有6張5元折價券！

嘉義文化門市。圖／UG樂己提供
嘉義文化門市。圖／UG樂己提供

UG的魅力不僅限於高雄，同步前進設立UG嘉義文化門市，預計於4/5至4/7連三天推出純茶「三窨十五茉」買一送一，同步祭出單筆不限金額再送品牌保冷提袋，以及為會員們贈送的「會員寵愛禮包」，讓嘉義的茶飲愛好者們，可以在春假期間盡情享受美味。

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