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手搖飲變貴了！ 「龜記、可不可」接連喊漲 部分品項「漲5元」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝龜記茗品官網、翻攝可不可熟成紅茶官網
圖／翻攝龜記茗品官網、翻攝可不可熟成紅茶官網

手搖飲料控的荷包要瘦了！ 近來除了「龜記茗品」於4月初，公布一波調漲消息後，最新傳出「可不可熟成紅茶」也將於4/7起，全台調整部分品項「漲5元」，消費者紛紛擔心恐引發飲料業者們跟進接連喊漲。

龜記茗品於3月底即宣布，因應原物料價格上漲、物流及供應鍊成本增加，因此宣布自2025年4月1日起，調整部分飲品售價，以及更新菜單。

經udn聯合新聞網編輯實際比較菜單後發現，純茶類的30元漲至35元有極品紅茶、翡翠綠茶；從35元漲至40元的有「三韻紅萱」、「紅水烏龍」；從40元漲至45元則有「豆漿紅茶」，而至奶類飲品多數也是上漲5元！

圖／翻攝龜記茗品臉書
圖／翻攝龜記茗品臉書

而可不可熟成紅茶自日前傳出「13款經典飲品4月7日下架」的消息後，官方最新發出「飲品價格調整」公告，隨著茶葉、原物料與人力成本的持續上漲，為了確保茶品品質不變，將於4月7日起調整部分品項價格，換上全新菜單。

依據「ETtoday新聞雲」報導指出，可不可調漲的品項共有5項，包括「熟成冷露」、「春芽冷露」北部門市的大杯從40元漲至45元、中南部門市的大杯從35元調漲5元至40元；「金蜜熟成」、「金蜜檸檬」北部門市的大杯從60元漲至63元、中南部門市的大杯從55元漲到58元，以及「胭脂多多」大杯從55元漲到60元。

圖／翻攝可不可熟成紅茶官網
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