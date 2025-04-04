兒童節快樂嚐甜點！ 3店精選「兒童月&復活節」趣味蛋糕 「倒栽bunny兔、超萌水豚、巧克力敲敲蛋」成功收服小孩

兒童節快樂嚐甜點！ 歡慶4月兒童月，各家業者用心設計想討孩子們歡心，同步迎接4月復活節活動，以兔子意象的甜點更是生動又萌趣，快來看看精選3家可愛造型蛋糕坊，可以選擇「倒栽bunny兔、超萌水豚、巧克力敲敲蛋」一口氣收服小孩的快樂表情！

●「85℃」兒童節蛋糕有超萌水豚

圖／85℃提供

風靡全台小學生的卡皮巴拉來了！ 85度C歡慶兒童節推出4款動物造型的兒童節蛋糕，有超萌水豚、可愛比熊犬兩款切片蛋糕，粉紅貓咪和萌萌小綿羊兩款六吋兒童節蛋糕，可愛度破表！

●「大倉久和大飯店」童心月 倒栽挖彩蛋bunny兔節慶蛋糕

圖／大倉久和大飯店提供

大倉久和大飯店為兒童節同時響應4月復活節，旗下The Nine烘焙坊針對復活節推出了一系列節慶限定甜點。其中，最受歡迎的是「bunny復活節限定蛋糕」。這款蛋糕以正在挖掘彩蛋的兔子為造型靈感，渾圓可愛的外型點綴著粉紅肉球和蓬鬆尾巴，底座裝飾胡蘿蔔與小雛菊，帶來令人會心一笑的萌趣蛋糕。

圖／大倉久和大飯店提供

台北遠東香格里拉「復活節甜點」。圖／台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉以「春日童話」為靈感，旗下The Cake Room推出限定甜點，推出一系列限定甜點，有霧面質感大耳兔的「邦妮兔的甜蜜驚喜」、綴著巧克力兔與花蝶的「春野夢境巧克力蛋糕」、內藏白巧克力兔的「奇幻玫瑰彩蛋」等。

復活奇蹟巧克力敲敲蛋。圖／台北遠東香格里拉提供

其中一款「復活奇蹟巧克力敲敲蛋」，特別附上小木槌，讓親子合作輕敲蛋殼即揭曉內藏各式巧克力，名符其實「敲可愛」趣味甜點，收服融化大小朋友的心！