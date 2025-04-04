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神級生吐司來了！好吃到外銷日本「最強生吐司」快閃桃園　必回購「特濃抹醬生吐司買1送1」限定2天

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台茂購物中心粉專
圖／台茂購物中心粉專

桃園吐司控要衝！熱賣到外銷日本的生吐司專賣「島嶼生吐司」啟動全台快閃計劃，首度登陸桃園南崁，還有2日限定「抹醬生吐司買一送一」，早餐、點心囤貨囤起來！

圖／台茂購物中心粉專
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生吐司強店「島嶼生吐司」即日起至4/23快閃桃園「台茂購物中心」，招牌生吐司單吃口感十分鬆軟、帶有Q勁，越嚼越香；搭配香濃奶酥、靜岡抹茶奶酥、炭燒咖啡奶酥等各式經典抹醬，變身回購率TOP 1「抹醬生吐司」，外酥內軟有夠涮嘴，不論是當早餐、點心還是宵夜都方便好吃。

圖／台茂購物中心粉專
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圖／台茂購物中心粉專
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此外，4/5至4/6連續兩日，島嶼生吐司還推出「特濃巧克力買一送一」優惠，而本次桃園快閃櫃位於台茂1F挑空中庭，除有販售多款抹醬生吐司（冷凍、現烤皆有）外，還有以台灣果乾製作的「牛嘎糖」和日本進口山都威士忌禮盒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／島嶼生吐司粉專
圖／島嶼生吐司粉專

圖／島嶼生吐司粉專
圖／島嶼生吐司粉專

島嶼生吐司 快閃資訊

快閃期間：即日起至2025/4/23

地點：台茂購物中心1F挑空中庭（桃園市蘆竹區南崁路1段112號）

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奶酥 巧克力 快閃店 抹茶 早餐 生吐司 買一送一 購物中心

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