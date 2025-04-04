神級生吐司來了！好吃到外銷日本「最強生吐司」快閃桃園　必回購「特濃抹醬生吐司買1送1」限定2天

清心福全38週年了！特別與三麗鷗男團「HAPIDANBUI」合作，推出一系列聯名活動，帶領消費者重溫經典角色的魅力。自4月1日起，六位深受喜愛的角色——人魚漢頓、帕恰狗、酷企鵝、大眼蛙、山姆企鵝和貝克鴨——將現身於清心福全的各種產品與周邊，粉絲們一定要收集起來！

2025-04-01 15:29