神級生吐司來了！好吃到外銷日本「最強生吐司」快閃桃園 必回購「特濃抹醬生吐司買1送1」限定2天
桃園吐司控要衝！熱賣到外銷日本的生吐司專賣「島嶼生吐司」啟動全台快閃計劃，首度登陸桃園南崁，還有2日限定「抹醬生吐司買一送一」，早餐、點心囤貨囤起來！
生吐司強店「島嶼生吐司」即日起至4/23快閃桃園「台茂購物中心」，招牌生吐司單吃口感十分鬆軟、帶有Q勁，越嚼越香；搭配香濃奶酥、靜岡抹茶奶酥、炭燒咖啡奶酥等各式經典抹醬，變身回購率TOP 1「抹醬生吐司」，外酥內軟有夠涮嘴，不論是當早餐、點心還是宵夜都方便好吃。
此外，4/5至4/6連續兩日，島嶼生吐司還推出「特濃巧克力買一送一」優惠，而本次桃園快閃櫃位於台茂1F挑空中庭，除有販售多款抹醬生吐司（冷凍、現烤皆有）外，還有以台灣果乾製作的「牛嘎糖」和日本進口山都威士忌禮盒。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
島嶼生吐司 快閃資訊
快閃期間：即日起至2025/4/23
地點：台茂購物中心1F挑空中庭（桃園市蘆竹區南崁路1段112號）
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