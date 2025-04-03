酷甜粉絲都來喝！ 鮮茶道×酷洛米「紫COOL星旅」出發 限定桑椹飲+夢幻紫色風旅行週邊必收

鮮茶道與三麗鷗超人氣角色酷洛米攜手合作，推出全新聯名企劃「鮮茶道 × 酷洛米-紫COOL星旅」，自即日起展現結合夢幻紫色與旅行元素的活動正式展開，帶來一系列期間限定桑椹飲品與旅行周邊，絕對讓甜美粉絲與酷帥潮流愛好者一起為之瘋狂！

圖／鮮茶道提供

首波推出的限定飲品包含「紫酷桑椹」、「紫酷桑椹歐蕾」與「紫酷桑椹果茶」，以新鮮桑椹為主調，融合東方美人茶或鮮奶，呈現酸甜交織的口感，更有獨特的酷洛米聯名杯身與封杯膜，統統畫上最耀眼的它！

圖／鮮茶道提供

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鮮茶道同步推出多款旅行風格聯名周邊，包括「酷洛米-公仔冷水杯」加購價399元、「酷洛米-兩用頸枕」加購價399元及「酷洛米-造型電繡吊飾(紫)」加購價69元等旅行必備的小物，讓粉絲可以時尚出遊、展現個性風格！

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活動期間分為兩波進行：第一波4/1至6/30，推出首批周邊商品，消費1杯飲品即可加購1樣周邊；第二波7/1至9/30，更多驚喜周邊即將公開，粉絲別錯過！此外，凡消費139元以上即可獲得限定酷洛米文件夾。數量有限，送完為止，快來享受美食與潮品的夢幻旅行出發！