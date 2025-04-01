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清心福全38週年推「三麗鷗男團」周邊！首波9款杯1次收集，加價38元再送環保杯

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／清心福全提供
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清心福全38週年了！特別與三麗鷗男團「HAPIDANBUI」合作，推出一系列聯名活動，帶領消費者重溫經典角色的魅力。自4月1日起，六位深受喜愛的角色——人魚漢頓、帕恰狗、酷企鵝、大眼蛙、山姆企鵝和貝克鴨——將現身於清心福全的各種產品與周邊，粉絲們一定要收集起來！

圖／清心福全提供
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首波聯名將推出9款特別設計的紙杯，每位角色皆有專屬的應援色個人紙杯，另有團體合照款，展現男團的活力與魅力。此外，還有3款封膜設計，角色兩兩組合，讓消費者在享用飲品的同時，也能感受到角色間的互動與情誼。

圖／清心福全提供
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另外自4月4日起，凡購買任一飲品，消費者即可加價38元，獲得聯名款「恰好瓶」，共有6款，分別代表六位角色。該瓶保有360°立體浮雕防滑設計，搭配粉嫩撞色瓶蓋，容量高達650ml，直接大杯喝起來！為了秉持社會ESG精神，持「恰好瓶」回購或當下盛裝飲品，皆可享自備環保杯折扣5元的優惠。

圖／清心福全提供
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不僅如此，清心福全同步推出三款以荔枝為主題的全新飲品：「荔枝紅茶」以錫蘭紅茶為基底，融合香甜荔枝果漿；「妃嚐美荔」在荔枝紅茶中加入Q彈蘆薈，增添口感層次；「荔枝蘋果醋」則將招牌蘋果醋與荔枝風味結合，酸甜清爽，解渴消暑

清心福全後續也將陸續推出更多聯名周邊商品，如Tritan環保瓶、金屬造型胸針及炫彩提袋等，粉絲們可密切關注官方網站與臉書粉絲專頁，掌握最新資訊。

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