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2025愚人節精選！「這4間手搖」太會玩 大杯「仙凍甘霖」18元、無餡「盤仔餅」到「手搖版牛肉麵」都來了

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／再睡5分鐘粉專、中壢馬祖新村粉專、85度C提供
圖／再睡5分鐘粉專中壢馬祖新村粉專、85度C提供

2025愚人節超幽默！4月第一天迎來愚人節，不少業者相繼推出創意新品吸引消費者眼球。以下由udn小編精選「4家愚人節手搖飲」，從新飲品18元到超盤組合，再到手搖版牛肉麵，統統實現開賣！

⬤ 85度C

圖／85度C提供
圖／85度C提供

即日起至4/1，85度C推出限時兩天「一杯檸好」歡度愚人節，看似白開水，一口喝下卻是酸爽清香的無糖檸檬水，大杯買1送1，兩杯41元。此外，4/2起，85度C直營門市將販售爆劇同款「難哄蛋糕」，預計4/17於全台門市上市。

康青龍

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

4/1至4/7，康青龍推出愚人節手搖「仙凍甘霖」，透心涼冰水與軟嫩滑順的手作仙凍搭配，大杯18元。另迎兒童節連假，即日起至4/8，於Uber Eats訂購康青龍「仙凍黑奶茶、蜜香仙草蜜、桂花御香烏龍、大吉嶺紅茶」等4款指定飲品享買一送一，Uber One會員消費滿額再享100元折扣。

中壢馬祖新村

圖／中壢馬祖新村粉專
圖／中壢馬祖新村粉專

即日起至4/1，中壢馬祖新村推出「超盤套餐」，無內餡、僅有餅皮的「盤仔餅」和保證夠甜、夠冰的「甜如蜜水」一組38元，兩組雙人超盤價87元，比原價兩組（76元）還貴超幽默。「超盤套餐」於南港Lalaport店、中壢大江店、中壢SOGO店、桃園新光影城店、竹北遠百店、新竹巨城店限定販售。

⬤ 再睡5分鐘

圖／再睡5分鐘粉專
圖／再睡5分鐘粉專

神還原「牛肉麵奶蓋」！不是愚人節企劃，再睡5分鐘打造跨世代飲品「牛肉麵奶蓋」，以黃金比例調製牛肉湯風味綿密厚奶蓋，再撒上乾燥蔥花提味，以及如麵條般Q彈的10公分超長粉條，搭配深焙烏龍，堪稱視味覺的雙重體驗。「牛肉麵奶蓋」4/1起在全台門市開賣，期間限定、每日限量販售。

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85℃ LaLaport SOGO 中壢 康青龍 手搖 牛肉麵 蛋糕 連假

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