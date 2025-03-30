聽新聞
0:00 / 0:00
免跑台中！日本精品咖啡「REC COFFEE」台北快閃 獨家「台北配方咖啡」重磅登場 「3款人氣蒙布朗」朝聖必點
台北人有福了！日本精品咖啡「REC COFFEE」即日起快閃台北，除帶來獨家「台北配方 TAIPEI BLEND」外，現場還有各式咖啡及高顏值蒙布朗可以選購，值得跑咖控打卡衝一波。
日本精品咖啡「REC COFFEE」在福岡、東京設有門店，台灣則於台中擁有2間門市。即日起至5/1，「REC COFFEE」北上來到台北快閃，進駐SOGO復興館B3，更特別打造獨家「台北配方 TAIPEI BLEND」，以繁華氛圍的台北為靈感推出的限定配方咖啡，入口即能品到花香和橙子味，接著由順滑的蜂蜜和白桃風味層疊出甜美餘韻，而此款咖啡豆亦會在台中門市販售。
此外，台北快閃店現場有各式風味咖啡豆、濾掛咖啡及現沖咖啡飄香，還有「3款人氣蒙布朗」限量供應，有八女抹茶、瀨戶內檸檬、和栗蒙布朗等，每款都能吃到濃郁風味，加上可愛外型更為可口誘人。
優惠部分，即日起至3/31，消費不限金額並完成指定任務，即贈「博多配方濾泡咖啡」乙包；台北快閃店亦將於4/1起販售「週年慶濾泡12入」和「週年慶配方咖啡豆、濾泡咖啡、飲品與鐵盒餅乾」，喜愛咖啡的你可千萬別錯過囉！
REC COFFEE 台北快閃
快閃期間：即日起～2025/5/1
地點：SOGO復興館B3（Flavor Field旁）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言