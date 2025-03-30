這杯奶茶太猛了！ 八曜和茶 x 綠巨人新品「玉米白奶茶」 超獵奇新滋味 買即贈玉米加料券

這杯奶茶太猛了！ 八曜和茶再次顛覆大家對咀嚼系手搖飲的想像，這回攜手全球知名玉米品牌「綠巨人 Green Giant」，推出超話題聯名飲品《八曜綠巨人白奶茶》，大膽加入飽滿香甜的玉米粒，讓你邊喝邊大口咀嚼玉米，實在太驚喜了！

圖／八曜和茶提供

繼推出「極韻白‧奶茶」大受歡迎後，八曜和茶再度掀起手搖飲料界的新話題，全新聯名飲品《八曜綠巨人白奶茶》，將奶茶的濃郁滑順和玉米的清爽香甜完美結合，不僅融合了澳洲低敏燕麥奶與特製奶精粉，更添加了飽滿香甜的玉米粒，創新「用吸管喝得到玉米」，供咀嚼控們細細品嚐。

圖／八曜和茶提供

圖／八曜和茶提供

喝茶也能這麼趣味！「綠巨人白奶茶」無咖啡因設計，更能造福獨特的手搖飲料控，喜歡玉米也還可以加量，「玉米粒加量」只要加15元即可。新品預計4/4於全台門市上市開賣，每杯售價只要99元，凡購買即贈「玉米加料兌換券」，限下次購買使用，數量有限。