愚人節必爆款！Comeme「全台最長60公分蛋塔」只賣9天 超吸睛「加長型可頌蛋塔」大口開吃
這個蛋塔好長！爆紅可頌蛋塔「Comeme康蜜」迎接愚人節，特別推出限定「千層好長蛋塔」，長度相當於7顆千層蛋塔排隊約60公分，長型蛋塔更方便入口，美味不減、吸睛度卻大爆表！
愚人節就買「這條蛋塔」！可頌蛋塔專賣「Comeme康蜜」時常推出新口味，為迎愚人節特別在3/29至4/6期間推出「千層好長蛋塔」，一條399元，超罕見的加長型蛋塔不買來曬照打卡就可惜了。
除了愚人節限定長蛋塔外，「Comeme康蜜」最新攜手森永牛奶糖打造聯名「千層森永牛奶糖蛋塔」，一口就能吃到酥脆塔皮與香濃內餡，小時候的味道準沒錯。
Comeme康蜜 愚人節限定「千層好長蛋塔」
販售期間：2025/3/29～4/6
售價：每條399元
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