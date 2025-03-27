快訊

川普汽車關稅引憂！美股早盤開低 通用挫8%、特斯拉逆勢漲2%

愚人節必爆款！Comeme「全台最長60公分蛋塔」只賣9天 超吸睛「加長型可頌蛋塔」大口開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Comeme康蜜粉專、新光三越及Comeme康蜜提供
圖／Comeme康蜜粉專、新光三越及Comeme康蜜提供

這個蛋塔好長！爆紅可頌蛋塔「Comeme康蜜」迎接愚人節，特別推出限定「千層好長蛋塔」，長度相當於7顆千層蛋塔排隊約60公分，長型蛋塔更方便入口，美味不減、吸睛度卻大爆表！

可頌蛋塔人氣店「Comeme康蜜」。圖／新光三越提供
可頌蛋塔人氣店「Comeme康蜜」。圖／新光三越提供

愚人節就買「這條蛋塔」！可頌蛋塔專賣「Comeme康蜜」時常推出新口味，為迎愚人節特別在3/29至4/6期間推出「千層好長蛋塔」，一條399元，超罕見的加長型蛋塔不買來曬照打卡就可惜了。

圖／Comeme康蜜粉專
圖／Comeme康蜜粉專

圖／Comeme康蜜提供
圖／Comeme康蜜提供

除了愚人節限定長蛋塔外，「Comeme康蜜」最新攜手森永牛奶糖打造聯名「千層森永牛奶糖蛋塔」，一口就能吃到酥脆塔皮與香濃內餡，小時候的味道準沒錯。

千層森永牛奶糖蛋塔，售價120元。圖／Comeme康蜜粉專
千層森永牛奶糖蛋塔，售價120元。圖／Comeme康蜜粉專

Comeme康蜜 愚人節限定「千層好長蛋塔」

販售期間：2025/3/29～4/6

售價：每條399元

圖／Comeme康蜜粉專
圖／Comeme康蜜粉專

編輯推薦

可頌 牛奶 甜點 蛋塔

相關新聞

CoCo手搖飲2杯49！春水堂、茶湯會、清心推創意新品

3月邁入尾聲，許多手搖飲品牌紛紛推出春季新品。另外因應連假與愚人節到來，也有連假優惠、趣味系飲品陸續登場，讓喜愛手搖飲的...

愚人節必爆款！Comeme「全台最長60公分蛋塔」只賣9天 超吸睛「加長型可頌蛋塔」大口開吃

這個蛋塔好長～爆紅可頌蛋塔「Comeme康蜜」迎接愚人節，特別推出限定「千層好長蛋塔」，長度相當於7顆千層蛋塔排隊約60公分，長型蛋塔更方便入口，美味不減、吸睛度卻大爆表！

假日才吃得到！邊緣人也能衝 知名酒店「人氣鹹食+甜點3層塔+飲品」只要390 「星級英式下午茶」超Chill

邊緣人福音！台北知名酒店將於4月起推出「星級英式下午茶」，精緻甜鹹點與特選飲品統統有，不論是單人還是雙人午茶，最低都是390元起，一個人也能獨享華麗雙層下午茶！

5元銅板價太佛心！ 手搖飲限時3天周年慶 加5元喝「鶴頂紅茶」、加10元嚐「鶴頂紅茶霜淇淋」

5元銅板價太佛心！ 手搖飲限時3天周年慶 加5元喝「鶴頂紅茶」、加10元吃「鶴頂紅茶霜淇淋」

得正又有新奶茶！掰了緋烏龍　得正「白毫烏龍」新系列開賣　首支「新配料」咀嚼控必加

得正再推新款奶茶！繼緋烏龍系列後，熱門手搖「得正」將於4/1推出新系列「白毫烏龍」，以及首支全新配料，銅板價加購，杯杯都能喝得到。

美味升級！「CAFE!N × 不二家」聯名登場，結合「日式風味」首推草莓煉乳拿鐵

CAFE!N 再度攜手日系經典品牌「不二家」，帶來全新聯名系列，讓「PEKO」以大膽配色與極簡線條躍上餐桌！本次聯名以「保持童心，勇敢冒險」為核心精神，結合草莓、牛奶、咖啡與日式風味，推出一系列限定飲品與美食，希望能喚醒大家的玩樂精神，在日常中發掘驚喜與美好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。