5元銅板價太佛心！ 手搖飲限時3天周年慶 加5元喝「鶴頂紅茶」、加10元嚐「鶴頂紅茶霜淇淋」

5元銅板價太佛心！ 文青感的人氣連鎖手搖飲料店「鶴茶樓-鶴頂紅茶商店」，在品牌誕生之日3/29(六)舉辦限時三日的超下殺周年慶優惠，另外誠品西門店限定獨賣的鶴頂紅茶霜淇淋也同步推出連三日優惠，曝光一系列品牌新視覺，大膽地轉變成撞色的復古風格，推出佛心價5元銅版加碼優惠，可說是月底手搖控的荷包救星。

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓周年慶優惠，自3/29至3/31限時3天，至全台門市消費任意飲品，即可享有「鶴頂紅茶(中)加購價只要五元」(每人限加購1杯)。

圖／鶴茶樓提供

同一期間，至誠品西門店門市，凡購買「鶴頂紅茶霜淇淋」，可能享「鶴頂紅茶霜淇淋或純茶任選(40元以下)」品項，可以10元加購價享用，限來店消費，線上預訂及外送不適用。