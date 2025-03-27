假日才吃得到！邊緣人也能衝 知名酒店「人氣鹹食+甜點3層塔+飲品」只要390 「星級英式下午茶」超Chill

邊緣人福音！台北知名酒店將於4月起推出「星級英式下午茶」，精緻甜鹹點與特選飲品統統有，不論是單人還是雙人午茶，最低都是390元起，一個人也能獨享華麗雙層下午茶！

圖／台北神旺商務酒店粉專

位於北市南京東路一段上的「台北神旺商務酒店」將在4月起的每週六日、國定假日推出「星級英式下午茶」，主打雙人下午茶套餐，吃得到超人氣「神旺普諾麵包坊」的鹹點「起司火腿可頌」、「法式煙燻鮭魚小點」，精緻馬卡龍、手工蛋糕、鳳梨酥、主廚自製奶酪、英式葡萄司康到古早味綠豆糕、手工餅乾與當季鮮果等甜點三層塔一次滿足，以及220元內飲品任選。

圖／台北神旺商務酒店粉專

英式「雙人下午茶」套餐定價780元，平均每人390元起；還有邊緣人、I人友好「單人下午茶」套餐也只要390元，10%服務費另計。值得一提的是，英式下午茶營業時間為11:30至16:30，最後點餐時間15:00。

台北神旺商務酒店 星級英式下午茶

供應時間：4月起每週六日、國定假日

午茶營業時間：11:30-16:30（最後點餐15:00）

價格：雙人下午茶套餐780元起、單人下午茶套餐390元起

備註：以上餐點需酌收10%服務費；詳情以官方公告為準