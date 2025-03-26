得正又有新奶茶！掰了緋烏龍 得正「白毫烏龍」新系列開賣 首支「新配料」咀嚼控必加
得正再推新款奶茶！繼緋烏龍系列後，熱門手搖「得正」將於4/1推出新系列「白毫烏龍」，以及首支全新配料，銅板價加購，杯杯都能喝得到。
手搖品牌「得正」每每推出新品都會引發熱議，最新「白毫烏龍系列」新品將於4/1於全台上市，白毫烏龍又名東方美人茶，結合先炒後悶製法、濕布靜置回潤等多重工序，交織成淡雅蜜香與熟果風味，絕對會是愛茶人士的心頭好。
本次新品系列有「白毫烏龍」及「白毫烏龍鮮奶」兩款飲品，能同時滿足喜愛純茶者與奶茶控。隨著新系列開賣，得正還有首支全新配料「粉果條」，擁有彈、脆、滑等3種口感，不論是搭配純茶還是奶茶都能增添層次，不限飲品都可以15元加購配料，準備攻陷咀嚼控的味蕾。
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