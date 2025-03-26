搶喝今年第一波！ Mr.Wish「愛文芒果季」開跑 「金芒雪頂」奢華領軍5飲品 加碼連續14天買一送一

搶喝今年第一波！ 榮獲2024亞太首屆國際創意調飲大賞冠軍的Mr. Wish，率先推出全台第一杯愛文芒果系列飲品，全新奢華系新品「金芒雪頂」即日起華麗登場，搭配清爽系新品「芒芒百香」，再加上兩款經典芒果飲品-楊枝甘露、愛文芒果冰沙同步回歸，手搖控們手刀快追！

圖／Mr.Wish提供

Mr. Wish新品「金芒雪頂」精心挑選大顆飽滿愛文芒果，層層堆疊出黃金視覺，配上高聳「起司雪頂」，搭配Q彈西米露與滿滿芒果果粒，賦予饗客鹹甜交錯的享受，再搭上全新「金芒雪頂」雙色主題杯更是視覺盛宴，每一口都是夏日奢華饗宴的前奏！

圖／Mr.Wish提供

此外，還有清爽系新品「芒芒百香」帶來酸甜爽口的口感，滿足果飲愛好者的味蕾，以及經典必喝的「楊枝甘露」、「愛文芒果冰沙」、「芒果厚奶」也同步回歸，共5款香甜芒果飲品等著你來品嘗！

圖／Mr.Wish提供

Mr. Wish搶先為全台芒果控獻上第一杯愛文芒果系列，即起全台門市獨家販售，Foodpanda、Uber Eats同步上架。為了歡慶新品上市，自4/9至4/22連續14天推出好康，將在Uber Eats推出外送限定特惠活動，包括「楊枝甘露(M)、冬瓜檸檬(L)、香蘋紅茶(L)」指定飲品買一送一超殺優惠。此外，楊枝甘露更可加價升級至L杯，每次購買最多可組數五組。