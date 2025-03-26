美味升級！「CAFE!N × 不二家」聯名登場，結合「日式風味」首推草莓煉乳拿鐵

CAFE!N 再度攜手日系經典品牌「不二家」，帶來全新聯名系列，讓「PEKO」以大膽配色與極簡線條躍上餐桌！本次聯名以「保持童心，勇敢冒險」為核心精神，結合草莓、牛奶、咖啡與日式風味，推出一系列限定飲品與美食，希望能喚醒大家的玩樂精神，在日常中發掘驚喜與美好。

圖／取自CAFE!N臉書粉絲團

本次亮點包括首推的 「草莓煉乳拿鐵」，以濃郁煉乳與特選草莓果醬交織出迷人的草莓牛奶糖風味，搭配CAFE!N世界冠軍拿鐵，打造夢幻甜美口感； 「草莓 OREO 奶昔」，融合酸甜草莓果泥與牛奶霜淇淋，搭配 OREO 碎片增添層次，彷彿品嚐一口草莓奶油蛋糕般豐富； 「葡萄柚紅玉紅茶」，以紅葡萄柚與紅玉紅茶完美調和，入口清新甘甜，帶來爽口水果茶體驗。此外，還有 「厚脆豬排堡」，炸至金黃酥脆的豬排搭配香柚醬與新鮮蔬菜，每一口都飽滿多汁； 「紅絲絨焦糖卷」，細緻蛋糕體結合焦糖香氣與輕盈鮮奶油，交織出優雅甜美滋味。

圖／取自CAFE!N臉書粉絲團

圖／取自CAFE!N臉書粉絲團

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CAFE!N × 不二家聯名系列即日起正式開賣，無論是喜愛日系甜點還是經典咖啡風味，都能在這次的限定餐點中找到驚喜！快來門市品嚐，或立即線上訂購，與PEKO一起勇敢玩味，享受美好時光！

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