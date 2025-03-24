甜點控衝中山！紅葉蛋糕三代「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」快閃店在這 最新限定「抹茶鮮奶油蛋糕」加碼開賣
甜點控衝中山！由紅葉蛋糕第三代創立的新品牌「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」啟動快閃計畫，於誠品生活南西館登場，不論是超夯鮮奶油蛋糕還是聯名大人系甜點都能買到，樣樣都是高顏值，好拍也好吃。
「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」以祖傳鮮奶油為靈感，重組不同風味元素打造創意新甜點。即日起至3/31，快閃誠品生活南西館一樓戶外廣場，除有最新與格蘭菲迪12年天使雪莉聯名的「天使布列斯特」外，還有多款首次亮相的雲朵達克瓦茲新口味。再受廣大粉絲敲碗，加碼開賣「玫瑰荔枝白森林蛋糕」，以及縮小版布列斯特「冰心天使泡芙」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
最新再開賣「抹茶鮮奶油蛋糕」，能吃到獨家鮮奶油與香濃微苦抹茶，每一口都清新不甜膩。而優惠部分，還有快閃店限定活動，只要到快閃電現場出示追蹤品牌社群帳號，即可享「4吋布列斯特」9折優惠。
CREAM CO. 鮮奶油有限公司 快閃資訊
快閃期間：即日起～2025/3/31
快閃地點：誠品生活南西1F戶外廣場
營業時間：週日至四11:00-22:00、週五六11:00-22:30
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言