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甜點控衝中山！紅葉蛋糕三代「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」快閃店在這　最新限定「抹茶鮮奶油蛋糕」加碼開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Cream Co. 鮮奶油有限公司粉專
圖／Cream Co. 鮮奶油有限公司粉專

甜點控衝中山！由紅葉蛋糕第三代創立的新品牌「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」啟動快閃計畫，於誠品生活南西館登場，不論是超夯鮮奶油蛋糕還是聯名大人系甜點都能買到，樣樣都是高顏值，好拍也好吃。

圖／Cream Co. 鮮奶油有限公司粉專
圖／Cream Co. 鮮奶油有限公司粉專

雲朵達克瓦茲。圖／Cream Co. 鮮奶油有限公司粉專
雲朵達克瓦茲。圖／Cream Co. 鮮奶油有限公司粉專

「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」以祖傳鮮奶油為靈感，重組不同風味元素打造創意新甜點。即日起至3/31，快閃誠品生活南西館一樓戶外廣場，除有最新與格蘭菲迪12年天使雪莉聯名的「天使布列斯特」外，還有多款首次亮相的雲朵達克瓦茲新口味。再受廣大粉絲敲碗，加碼開賣「玫瑰荔枝白森林蛋糕」，以及縮小版布列斯特「冰心天使泡芙」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／Cream Co. 鮮奶油有限公司粉專
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圖／Cream Co. 鮮奶油有限公司粉專
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玫瑰荔枝白森林蛋糕。圖／Cream Co. 鮮奶油有限公司粉專
玫瑰荔枝白森林蛋糕。圖／Cream Co. 鮮奶油有限公司粉專

最新再開賣「抹茶鮮奶油蛋糕」，能吃到獨家鮮奶油與香濃微苦抹茶，每一口都清新不甜膩。而優惠部分，還有快閃店限定活動，只要到快閃電現場出示追蹤品牌社群帳號，即可享「4吋布列斯特」9折優惠。

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CREAM CO. 鮮奶油有限公司 快閃資訊

快閃期間：即日起～2025/3/31

快閃地點：誠品生活南西1F戶外廣場

營業時間：週日至四11:00-22:00、週五六11:00-22:30

圖／Cream Co. 鮮奶油有限公司粉專
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中山站 抹茶 甜點 紅葉蛋糕 誠品 達克瓦茲

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