甜點控衝中山！紅葉蛋糕三代「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」快閃店在這　最新限定「抹茶鮮奶油蛋糕」加碼開賣

法式甜點店「香‧甜生活 La Vie Friande」的誕生，來自主理人夫婦為孩子親手製作安心美味的初衷，不僅甜點配方講究，店內處處都流露家的溫度，像是品牌Logo融入了孩子的塗鴉，甚至包裝盒與餅乾造型也都有孩子創作的痕跡。

2025-03-24 07:59