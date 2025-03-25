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台北布丁控暴動！台南「神級布丁」旋風快閃信義區　最強「天堂級布丁」限量30杯必衝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／日和理想布丁粉專
圖／日和理想布丁粉專

台北人衝！台南神級布丁「日和理想布丁」北上快閃台北信義新光三越，一日限定、加碼獨家快閃限量口味，台北布丁控抄筆記準備開搶限量款！

圖／日和理想布丁粉專
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只有一天！台南神級布丁「日和理想布丁」將於3/30快閃新光三越台北信義新天地A4館，獨家推出快閃限定「日本和三盆糖」口味，堪稱天堂級布丁，口感再升級，甘甜不膩口，限量只有30杯，身為資深布丁控的你絕對不能錯過。

圖／日和理想布丁粉專
圖／日和理想布丁粉專

除了限量30杯的獨家口味外，經典款也跟著北上來滿足台北人的味蕾，免跑台南就能朝聖「最強神級布丁」。

日和理想布丁 快閃資訊

快閃日期：2025/3/30

地點：新光三越台北信義新天地A4館B2

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布丁 新光三越 甜點

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