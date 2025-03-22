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咳嗽救星再加1！ Threads爆紅「無糖綠+3分糖紅」溫熱喝法 「神秘伯的配方」來了
傳說中的咳嗽救星再加1家！ 近期在Threads爆紅的手搖神奇混搭喝法，據說是有位伯伯對擦身而過咳個不停的網友分享「無糖綠+半糖紅」神秘喝法，連續溫熱喝三天竟能助益清爽潤喉，因此，接連在手搖飲界刮起跟風潮，最新業者依據自家茶種，特調而成一杯「神秘伯的配方」現身了！
近期Threads上瘋傳的「咳嗽救星」，也就是受到脆友高度討論的「綠茶+紅茶」神級混搭喝法，繼清心福全率先推出之後，手搖小茶館「烏弄UNOCHA」也跟進推新組合配方，以帶有碗豆香與海苔香的「碧螺春綠茶」，加上帶著肉桂與薄荷香「台茶十八號．紅玉紅茶」，完全遵照固定三分糖，並且只提供溫熱飲，開心宣布「神秘伯的配方」來了！
「神秘伯的配方」一杯售價35元，店家特別強調，不是真的為了解決咳嗽的困擾，勸說不舒服一定要看醫生，是希望在大家忙碌或疲憊時，能提供一杯暖暖的茶，表示有人關心你！
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